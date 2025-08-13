¿Qué es La Noche que nadie duerme? Colorido festejo que se realiza en Huamantla

Con más de un siglo de existencia, uno de los actos que coronan la Feria de Huamantla se llevará a cabo durante las últimas horas del 14 de agosto, en una mezcla de talento y devoción.

Bautizada como La Noche que nadie duerme por un periodista tlaxcalteca hace más de 50 años, la tradición implica que decenas de artesanos de la región realizan coloridos tapetes de aserrín y flores a lo largo de las calles de la localidad.

“La Noche que nadie duerme se hace en Huamantla, pueblo mágico en el estado de Tlaxcala, donde más de 5 kilómetros de las calles se llenan de nuestro arte efímero, de alfombras, de aserrín y de flores para que pase la Virgen de Caridad. “Más que un acto de fe, es un acto que muestra la grandeza de nuestros artesanos de México, así que los invito a vivir en Huamantla, Tlaxcala, La Noche que nadie duerme. Una noche que no solo te roba el sueño, te genera suspiros”, señaló la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez.

Esta tradición atrae cada año a cientos de personas. Foto: Gobierno de Tlaxcala

¿Cuándo se celebra la Noche que nadie duerme?

Esta celebración tlaxcalteca se realiza cada 14 de agosto, en las vísperas de la celebración de la Virgen de la Caridad, santa patrona de Huamantla. Las principales calles, como Negrete, Aldama, Juárez, Reforma y Allende, serán adornadas con los tapetes, inscritos como candidatos a Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad.

Los asistentes podrán atestiguar la formación de la artesanía efímera y degustar algunas de las delicias locales en los corredores gastronómicos que se instalarán en la localidad, donde habrá juegos y otras atracciones como parte de la feria que comienza ese día.