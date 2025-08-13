Nana Calistar: horóscopo de HOY 12 de agosto, Virgo y Piscis tendrán un golpe de fortuna

El horóscopo de hoy 13 de agosto te dice todo lo que debes saber de tu signo del zodiaco y el impulso que le darán los astros este día. Nana Calistar tiene para ti las predicciones del horóscopo de hoy, no te pierdas el mensaje de los astros, pues te revelarán quiénes son los signos del zodiaco que tienen mejor fortuna en salud, dinero y amor.

Horóscopo de hoy 13 de agosto, predicciones de Nana Calistar

Piscis

El día que dejes de vivir con un pie en el futuro y empieces a saborear más el presente, será el día que tu felicidad empiece a construirse solita. Ya no pierdas tu tiempo dando segundas oportunidades a quienes ni la primera supieron aprovechar, y mucho menos dejando que tu familia meta mano en decisiones que solo a ti te corresponden.

Acuario

Se vienen cambios y una nueva forma de ver las cosas que te hará sentirte más vivo que nunca. Vas a entender por fin por qué con ciertas personas no funcionó y cerrarás ciclos que llevaban rato pidiéndote un punto final. Es momento de poner en claro hacia dónde vas y qué pasos estás dando para llegar a tus metas.

Capricornio

Tú eres de los que no pierden tiempo en rodeos, y si algo no te convence rápido, te desesperas. En estos días, podrías perder dinero u objetos importantes, así que pon más atención a dónde dejas tus cosas. También podrías enterarte de un chisme incómodo que, aunque te saque de onda, te servirá para confirmar verdades que ya sospechabas.

Sagitario

Vienen días de cambios que te harán entender por qué muchas cosas no se dieron como esperabas. En el amor, si quieres mejorar la situación, tendrás que ser inteligente y no repetir viejos errores. Si aún no aparece la persona indicada, no te desesperes: es mejor esperar que lanzarte a lo loco y equivocarte de nuevo.

Escorpio

Aguas con caídas, golpes o accidentes tontos, porque podrías pasarla bastante mal si no te cuidas estos días. Se vienen cambios chonchos en tu área de negocios o trabajo, y aunque vas a mejorar bastante, no es momento de gastar en caprichos. Ese sueño que creías imposible está más cerca que nunca, pero tendrás que lidiar con gente que, por envidia, va a querer ponerte el pie.

Libra

No te hagas la buena persona con quien ya te falló, porque una segunda vuelta con esa gente es como pedir otra vez la misma comida que te cayó mal: sabes en qué termina. Un negocio que traías en la mira empieza a concretarse, pero al mismo tiempo un chisme familiar sale a relucir y podría incomodarte.

Los astros tienen un mensaje para ti. Foto: Cuartoscuro

Virgo

Es hora de que te reinventes, de que dejes de caer en las mismas trampas y falsas promesas que sabes de sobra que nunca se cumplen. En el amor vienen ajustes fuertes: si tienes pareja, habrá discusiones por celos o desconfianza, pero también oportunidad de que ambos se hablen derecho y recuperen la confianza. Y aguas, porque una amistad que se te pega más que calcomanía vieja lo hará con interés amoroso; pronto vas a saber de quién se trata.

Leo

Prepárate criatura, porque se te vienen cambios bien perros y oportunidades de esas que hasta parecen caídas del cielo. Por fin vas a empezar a entender por qué algunas cosas no se dieron y por qué otras tenían que pasar tal cual pasaron. Esa rachita de mala suerte se empieza a ir y tras la tormenta viene la calma que tanto has estado pidiendo. Traes buena estrella en juegos de azar.

Cáncer

Si tu pareja anda rara o distante, abre bien los ojos porque puede que alguien de sus amistades le esté metiendo ideas en la cabeza. La comunicación será tu salvavidas, así que no le saques la vuelta a las conversaciones incómodas. Si hay celos o mentiras “piadosas” de por medio, más vale que las pongan sobre la mesa antes de que crezcan.