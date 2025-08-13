Lo dice la ciencia: esta es la cantidad de años que dura el enamoramiento

Te has preguntado ¿Cuánto dura el enamoramiento? Pues esto tiene un tiempo estipulado por la ciencia que también ha dado a conocer la manera en la que podemos identificar al amor.

Para la neurofisiología, el enamoramiento es un proceso químico cerebral que hace que cambie la forma en la percibimos a los demás. El cerebro comienza a liberar sustancia que hacen que te sientas feliz y motivado a la hora de tomar decisiones sin reflexionarlas demasiado.

En el enamoramiento, entran en juego el olfato y el olor ya que cada persona tiene su propio olor que atrae a las demás personas. En cuanto al olfato en sí, es el encargado de detectar las feromonas que desprenden otras personas y generan una atracción inicial.

El enamoramiento es un proceso químico.

Fuente: Canva

¿Qué procesos intervienen en el enamoramiento?

Para que se produzcan un enamoramiento, se debe llevar a cabo un proceso químico en el cual intervienen los siguientes químicos:

Serotonina : Esta sustancia consigue que centremos la atención en una sola persona y sintamos que todo es positivo.

: Esta sustancia consigue que centremos la atención en una sola persona y sintamos que todo es positivo. Dopamina : Conocida como la “droga del amor”, es uno de los neurotransmisores que generan felicidad, potenciando el sistema de recompensa. Por eso nos produce una necesidad de estar con la otra persona.

: Conocida como la “droga del amor”, es uno de los neurotransmisores que generan felicidad, potenciando el sistema de recompensa. Por eso nos produce una necesidad de estar con la otra persona. Oxitocina: Es una de las más famosas porque se libera con el contacto físico (abrazos o besos) y aumenta el sentimiento de unión.

Es una de las más famosas porque se libera con el contacto físico (abrazos o besos) y aumenta el sentimiento de unión. Vasopresina: Incrementa la preferencia por una persona sobre todas las demás, lo que nos hace ser más posesivos que de costumbre.

¿Cuánto tiempo dura el enamoramiento?

Desde el punto de vista de la ciencia, el enamoramiento puede durar como mucho cuatro años. Pasado este tiempo es que la etapa en cuestión ya no está tan latente sino que disminuye.

El enamoramiento puede durar cuatro años.

Fuente: Canva

Por otro lado si hablamos desde el punto de vista evolutivo y bioquímico, tenemos que mencionar que es un proceso biológico que tiene como objetivo conseguir una unión para tener descendencia.

SIGUE LEYENDO

¡Orgullo mexicano! Tres estudiantes de Chihuahua ganaron el oro para México en concurso de robótica

Nubes mammatus o mamut, ¿cómo se forman y por qué las vinculan con los sismos?