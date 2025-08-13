Estos son los números de la suerte de HOY MIÉRCOLES 13 de agosto de 2025, según la astrología

La astrología no solo influye en nuestras emociones y decisiones, también revela claves simbólicas que se manifiestan en formas concretas como los números. Cada jornada trae consigo combinaciones planetarias distintas que afectan a cada signo del zodiaco de manera única.

Los números de la suerte se extraen de esta danza cósmica diaria, y pueden servir como guías para tomar decisiones, atraer oportunidades o simplemente reforzar la confianza personal.

Estos son los números de la suerte de este miércoles

Aries : 1, 15 y 24.

: 1, 15 y 24. Tauro : 4, 19 y 35.

: 4, 19 y 35. Géminis : 8, 16 y 30.

: 8, 16 y 30. Cáncer : 10, 20 y 25.

: 10, 20 y 25. Leo : 2, 14 y 33.

: 2, 14 y 33. Virgo : 7, 19 y 40.

: 7, 19 y 40. Libra : 11, 21 y 39.

: 11, 21 y 39. Escorpio : 5, 25 y 36.

: 5, 25 y 36. Sagitario : 9, 22 y 44.

: 9, 22 y 44. Capricornio : 12, 30 y 47.

: 12, 30 y 47. Acuario : 6, 23 y 41.

: 6, 23 y 41. Piscis: 3, 18 y 38.

Cada signo del zodíaco tiene una serie de números que los acompañarán este miércoles. Fuente: El Heraldo de México

