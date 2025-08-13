El truco más simple para que no te roben el móvil en la playa, según un socorrista

El verano y las vacaciones invitan a pasar largas jornadas en la playa, pero también exponen a los visitantes a uno de los problemas más comunes: el robo de pertenencias mientras te bañas en el mar. Lo cierto es que, para prevenirlo, un socorrista ha compartido un método tan simple como ingenioso que se ha viralizado en redes sociales por su efectividad y bajo costo.

Según un artículo publicado por Mundo Xiaomi, el consejo consiste en guardar el celular, las llaves y la cartera en una bolsa de plástico hermética, enterrarla en la arena y cubrirla con la toalla o la sombrilla. De esta manera, los objetos quedan fuera de la vista de posibles ladrones y en un lugar poco probable de ser revisado.

El consejo para que no te roben el celular. Foto: iStock

Un escondite eficaz con cuidados necesarios

El socorrista aclara que es fundamental cerrar bien la bolsa para evitar que la arena o la humedad se filtren y dañen así el teléfono. También recomienda marcar mentalmente el lugar exacto donde se enterraron los objetos, ya que en playas muy concurridas o con viento fuerte, la zona puede cambiar de aspecto en tan solo minutos.

La discreción es otro punto clave, debido a que lo ideal es preparar la bolsa con antelación y enterrarla sin llamar la atención, evitando movimientos bruscos o mirar constantemente hacia el lugar donde se encuentra. Aunque este método no es infalible, si puede ser de gran utilidad para todos aquellos que acuden solos a la playa y no cuentan con compañía para vigilar sus pertenencias. Además, es una solución económica y accesible que no requiere ningún tipo de dispositivos de seguridad costosos.

Hay que decir que el truco ha sido replicado en otros portales especializados en tecnología y seguridad personal, que destacan su practicidad y adaptabilidad a distintos entornos, como parques o piscinas públicas.

