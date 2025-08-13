El 'Sherminator' de American Pie: así está hoy Chris Owen, el actor que tuvo que dejar Hollywood

Chris Owen, recordado por millones de espectadores como el carismático y excéntrico Chuck “Sherminator” Sherman en la saga American Pie, vive hoy una realidad muy distinta a la de los años en que era una de las caras más reconocidas de la comedia juvenil.

El actor estadounidense, nacido el 25 de septiembre de 1980 en Royal Oak, Michigan, alcanzó la fama internacional en 1999 gracias a la exitosa comedia dirigida por Paul Weitz. El intérprete participó en las cuatro películas principales de la saga y en uno de los spin-offs, convirtiéndose junto a Eugene Levy en uno de los pocos actores presentes en casi toda la franquicia.

De las alfombras rojas a un trabajo inesperado

Fuera de American Pie, Owen sumó trabajos en títulos como October Sky, Major Payne, Angus, The Mist y series como 7th Heaven, Monk, El mentalista y Mentes Criminales. Sin embargo, con el paso de los años, las oportunidades en grandes producciones comenzaron a escasear.

En 2014, el propio actor confirmó que trabajaba como mesero en un restaurante de sushi en Santa Mónica, California. “La vida no siempre sale como uno espera, pero me encanta actuar y este trabajo me permite seguir intentándolo”, declaró en aquel momento, explicando que muchos clientes lo reconocían y le demostraban cariño por su papel en la saga.

Lejos de retirarse, Chris Owen ha continuado apareciendo en producciones menores, incluyendo The Last Sharknado: It’s About Time (2018), Joy & Hope (2020) y A Cape Cod Christmas (2021). Su trabajo más reciente se dio en 2024 con la cinta The Epidemic.

En Instagram, donde acumula más de 13 mil seguidores, se muestra cercano a sus fans, compartiendo momentos personales y fotos junto a su perro corgi. Aunque su vida hoy transcurre lejos de los reflectores, su legado como el inolvidable “Sherminator” sigue vivo entre los seguidores de American Pie.

