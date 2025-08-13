¿Cuánto tiempo tarda en cargar un Kia Niro eléctrico en una casa?

Cada vez son más las personas que deciden cambiar los motores a combustión por vehículos eléctricos. Ya sea por motivos medioambientales, económicos o simplemente por estar a la vanguardia tecnológica, la tendencia hacia la electromovilidad crece a nivel global. Marcas como Kia, Tesla, Nissan y muchas otras han ampliado su oferta eléctrica para satisfacer esta nueva demanda.

Kia Niro eléctrico de segunda mano. Fuente: Archivo

Entre los principales beneficios de los autos eléctricos se encuentran la reducción de emisiones contaminantes, el ahorro en combustible y mantenimiento, y la experiencia de manejo silenciosa y suave. Además, muchos gobiernos ofrecen incentivos fiscales o subsidios para fomentar su adopción, haciendo más accesible esta opción para un público más amplio.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN CARGAR UN KA NIRO EN UNA CASA?

En las primeras generaciones de autos eléctricos ocurría lo contrario a lo que vemos hoy: la autonomía era bastante reducida y los tiempos de carga resultaban muy prolongados. Eso fue precisamente lo que vivió una usuaria de TikTok, conocida como Everythingsux, tras adquirir un Kia Niro completamente eléctrico de segunda mano. Al llegar a su hogar, lo enchufó a una toma doméstica con la intención de cargar la batería del 30% al 100%, pero se encontró con una sorpresa inesperada: ¡el tiempo estimado de carga era de 73 horas!

Este extenso período de recarga no se debió a un problema técnico del vehículo, sino a las condiciones en las que se estaba cargando. La conductora utilizó un enchufe convencional, lo cual limitó la potencia de carga a solo 0.9 kW. Con una velocidad tan baja, llenar la batería por completo puede tomar varios días. “Me voy a pasar la vida aquí”, comentó entre risas y quejas en su video. Este tipo de situaciones demuestra lo importante que es contar con un punto de carga más potente en casa, o bien, organizar con antelación los tiempos si se depende de una conexión estándar.

