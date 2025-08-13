Cuánto cuesta la lujosa Ferrari personalizada que Bonnie Blue compró tras tener relaciones con más de 1000 hombres en 24 horas

La estrella porno británica, Bonnie Blue, aseguró que su nueva Ferrari personalizada fue comprada exclusivamente con las ganancias de haber tenido relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en 24 horas. No sólo es una Ferrari, sino que es personalizada, en color y otras cosas que te contamos a continuación.

Bonnie Blue, estrella porno británica y a su vez, creadora de contenido para Only Fans, ha sorprendido a sus fans posando con su nueva y brillante Ferrari 458 de 500.000 dólares. ¿De dónde salió el dinero? De las ganancias que obtuvo despues de haber tenido relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en 24 hs, el pasado 11 de enero del corriente año.

La Ferrari 458 está personalizada específicamente con llevando el nombre de la actriz porno en el asiento del conductor y está pintada plenamente de color azul. En sus declaraciones de enero al diario británico, Bonnie aseguró que tan solo sus contenidos explícitos en OnlyFans le generaban "un millón de dólares al mes". Y ante las críticas a sus ingresos, se expresó: "Mi estilo de vida habla por sí mismo"

"Estoy agradecida a los 1.057 hombres que me han permitido tener mi nueva Ferrari, y no veo la hora de seguir utilizando mis ganancias para retribuir", confesó a Daily Mail la joven de 25 años, que compartió las fotos de su nuevo auto en redes sociales.

Bonnie Blue con su Ferrari de 500.000 dolares

Récord puesto en duda

Su récord de acostarse con más de 1.000 hombres en un día, sin embargo, fue puesto en entredicho por Jasmin St. Claire, popular actriz porno que se acostó con 300 hombres en 1996, rompiendo la marca mundial de aquel entonces. St. Claire, de 52 años, comentó a Daily Mail en febrero que está "100 % segura de que es falso", a falta de un video real con 1.000 hombres que documente el "hito" de Bonnie.

