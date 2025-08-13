Cómo limpiar de forma sencilla las heces de pájaro de tu auto con este truco

Si tienes auto y lo dejas frenado en la calle, sabes perfectamente lo frustrante que puede ser encontrarte con una diana de heces de pájaro. Aparte de lo antiestético que resulta, lo más preocupante es lo que estas deposiciones tienen una composición ácida capaz de dañar el barniz y la capa exterior de pintura si no se retiran a tiempo.

Muchas personas recurren al alcohol e incluso a productos químicos para intentar solucionar el problema. Sin embargo, estos métodos no siempre son efectivos, y algunos incluso pueden empeorar la situación dejando marcas, rayones o residuos pegajosos. Por eso, a continuación te explicamos un método casero, fácil y económico.

Este método no lleva casi nada de tiempo y es muy efectivo. Fuente: El Heraldo de México.

Cómo limpiar de forma sencilla las heces de pájaro de tu auto

Lo primero que debemos entender es por qué estas deposiciones son tan perjudiciales para la superficie del vehículo. Aunque pueda parecer inofensivo, el excremento de ave tiene una composición altamente corrosiva, especialmente por su alto contenido en ácido úrico.

Además, cuando el sol calienta la superficie, como ocurre en los meses de verano, la situación empeora. El calor acelera la reacción del ácido con la pintura, provocando manchas permanentes o marcas difíciles de eliminar. Por eso, no se trata solo de una cuestión estética: si no limpias a tiempo, podrías acabar pagando una sesión de pulido profesional o incluso una reparación de pintura.

Este método no lleva casi nada de tiempo y es muy efectivo. Fuente: El Heraldo de México.

Método casero paso a paso:

Coge una toalla de papel o un trapo suave . Lo importante es que no sea áspero para no rayar la pintura.

. Lo importante es que no sea áspero para no rayar la pintura. Humedece la toalla con agua tibia, no caliente . El calor excesivo puede afectar la pintura si el coche está al sol.

. El calor excesivo puede afectar la pintura si el coche está al sol. Coloca la toalla húmeda sobre la mancha y déjala reposar entre 5 y 10 minutos . Esto permitirá que la humedad reblandezca el excremento sin necesidad de frotar.

. Esto permitirá que la humedad reblandezca el excremento sin necesidad de frotar. Retira con cuidado, haciendo movimientos suaves , sin presionar. Si aún queda algo pegado, repite el proceso en lugar de insistir frotando.

, sin presionar. Si aún queda algo pegado, repite el proceso en lugar de insistir frotando. Limpia la zona con agua y jabón neutro, y seca con un paño de microfibra limpio.

SIGUE LEYENDO:

Qué significado tiene que te gusten los autos ruidosos, según estudio

¿Cómo cuidar a un gato en la tercera edad, según veterinario?