Adiestradora felina revela la razón por la que tu gato se tumba cuanto ante ti

Cada vez más personas eligen a los gatos como sus compañeros de vida. Ya sea por su personalidad tranquila, su facilidad de cuidado o simplemente por el cariño que brindan cuando se sienten en confianza, los felinos han ganado un lugar privilegiado en los hogares como mascotas. A diferencia de los perros, su forma de interactuar con los humanos puede parecer más sutil, pero no menos significativa.

Razones por las que un gato se tumba ante ti. Fuente: Archivo

Y es que, a pesar de compartir espacio con ellos, aún hay mucho por descubrir sobre el lenguaje corporal y emocional de los gatos. Sus posturas, maullidos, movimientos de cola y comportamientos aparentemente simples como tumbarse frente a alguien, pueden tener múltiples interpretaciones. Comprender estas señales ayuda a fortalecer el vínculo entre humano y felino, y a brindarles un entorno más respetuoso y comprensivo.

LA RAZÓN POR LA QUE UN GATO SE TUMBA ANTE TI

Eduarda Piamore, Técnica en psicología, educación y adiestramiento canino y felino, enumera las razones por la que tu gato se tumba cuanto ante ti:

1. Se alegra de verte

Si siempre que vuelves a casa, tu gato se revuelta en el suelo, esto suele indicar que está feliz de verte. Casi siempre, esta conducta, que también se conoce como “hacer la croqueta”, tiene una connotación positiva, pues un gato jamás haría algo así si no tuviera un vínculo de confianza y afecto con su tutor.

¿Qué hacer? Pues, ¡nada! Si tu gato hace la croqueta cuando te ve llegar, puedes sentirte muy orgulloso, porque no resulta sencillo ganarse la confianza de un animal tan especial. Estás haciendo un buen trabajo como tutor y puedes seguir disfrutando de tiempo de calidad junto a tu compañero felino.

2. Quiere jugar contigo

Otra posible explicación de por qué tu gato se tumba cuando te ve es que tiene ganas de jugar y te está invitando. Aunque sean famosos por tener un carácter mucho más independiente que los perros, los gatos también necesitan y disfrutan de interactuar con otros individuos, y principalmente con quienes comparten un vínculo de confianza. Así pues, si tu gato se tira al suelo frente a ti, aunque no hayas llegado hace poco a casa, es probable que quiera compartir un momento de diversión contigo. Esta conducta puede venir acompañada de muchas otras señales que indican que quiere llamar tu atención para que te concentres en él. Por ejemplo, es posible que tu gato lleve a cabo las siguientes conductas:

Maúlle fuerte e insistentemente.

Te mire fijamente.

Se frote contigo.

Se acueste en tu ordenador o mesa de trabajo.

Tire cosas al suelo.

3. Está relajado “¿Qué significa que mi gato se tumbe cuando me ve y muestre la barriga?”, se preguntan muchos tutores. Nuevamente, este comportamiento suele tener una connotación positiva, pues sugiere que el minino se siente tan a gusto y seguro en su ambiente y en tu compañía, que se permite exhibir una parte tan sensible de su cuerpo, como es la barriga o el vientre. Algo muy interesante es que ello puede ocurrir tanto en un estado de vigilia como durante el sueño. Es decir, un gato también puede echarse boca arriba mientras duerme, pero debe sentirse extremadamente cómodo y confiado en su entorno para adoptar esta postura en un estado onírico.

¿Qué hacer? Tratándose de una conducta natural, no hay nada que necesites hacer para modificarla. Pero, ¡ojo! No malinterpretes el hecho de que tu gato se tire boca arriba cuando te ve como una invitación a acariciar su panza. Si lo haces, corres el serio riesgo de recibir una mordida, porque a la gran mayoría de los gatos no les gusta que les toquen la barriga.

4. Para marcar

Si tu gato se tumba cuando te ve y refriega o frota su espalda contra el suelo, puede estar llevando a cabo un tipo de marcaje. Al contrario de lo que muchos creen, los gatos no marcan solo con orina. De hecho, al frotarse contra cosas, el suelo o las personas, los gatos logran liberar feromonas y, en consecuencia, impregnan ese individuo u objeto con su propio olor.

Este tipo de marcaje no sirve solo para delimitar un territorio o reafirmar su “posesión” sobre ciertos recursos, sino que también es esencial para que el gato se sienta seguro en un entorno. Ello porque, al reconocer su propio olor en las cosas y personas de un ambiente, el minino percibe que allí no existen rivales ni estímulos desconocidos que podrían suponer una amenaza. En consecuencia, su organismo entiende que no necesita desencadenar mecanismos de defensa o escape, generalmente asociados al miedo y al estrés, sino que puede conservar un estado de calma y relajación.

