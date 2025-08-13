Acertijo visual: ¿puedes encontrar el número escondido en la imagen en solo 5 segundos?

Los acertijos visuales son imágenes diseñadas para confundir o retar al observador para que puedan encontrar aquello que a simple vista no se ve. Estos retos ayudan a tu mente a poder ejercitarse y estar atenta.

En las redes sociales podemos encontrar una gran cantidad de desafíos virales per en este caso te traemos uno con complejidad. Lo que tienes que encontrar es el número que se ha escondido.

¿Podrás encontrar el número?

Este acertijo te presenta una imagen de fondo azul y letras “a” en color blanco. Lo que tienes que hacer tú, es poder hallar al número que se ha escondido y tan solo tienes 5 segundos.

Encuentra al intruso.

Fuente: Web

Cuando el tiempo es corto aumenta la dificultad y pone a prueba la velocidad de observación. Es por esto que debes hacerlo lo más rápido posible para estimular tu percepción.

Observa detenidamente.

Fuente: Canva

Solución

Si aún no has logrado encontrar el número escondido no te preocupes. Este tipo de acertijos están diseñados para confundir la vista y jugar con la similitud entre letras.

En la imagen, el número suele estar camuflado entre las "a" en una posición estratégica. ¿La encontraste? Aquí te dejamos la solución.

Aquí está el intruso.

Fuente: Web

SIGUE LEYENDO

Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón pueden encontrar el jitomate distinto en solo 5 segundos

Solo un cerebro con un IQ alto puede encontrar la palabra CHICLE en la imagen