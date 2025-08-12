¿Un mezcalito? Descubre la ruta duranguense

El mezcal es uno de los destilados mexicanos más populares, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Pero más allá de las regiones populares, hay estados con una producción envidiable y una oferta turística que ha sabido crecer a su alrededor.

Una de esas entidades es Durango. En el norte del país y gracias a una variedad única de agave, sus destilados tienen un carácter único que enamora a los que los prueban y los hace querer saber más de ellos.

“Tenemos denominación de origen de producción de mezcal. La realidad es que en los últimos 10 años se ha profesionalizado la producción de mezcal en el estado. Son dos municipios, El Mezquital y Nombre de Dios, que además es pueblo mágico, donde se genera la mayor producción de mezcal dentro del estado. “El mezcal de Durango proviene de un agave silvestre, el agave durangensis, aquí no se ven las plantaciones de agave como en otros estados del país y el proceso se mantiene 100 por ciento artesanal, se elabora por los maestros mezcaleros de las diferentes regiones y eso hace que el producto que tenemos dentro de estas botellas sea único”, señala Elisa Haro, secretaria de Turismo de Durango, en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

El agave duranguensis es el alma del mezcal de la región. Foto: Gobierno de Durango

Un viaje por el tiempo

El mezcal es solo uno de los cientos de pretextos que existen para darse una vuelta por tierras duranguenses. De hecho, se ha convertido en un emblema turístico con opciones para toda la familia.

“En Nombre de Dios se han generado centros de hospedaje, cabañas y hoteles boutique con toda la temática del mezcal. Hay spas con tratamientos a base de mezcal, productos como la tapada de luna, un evento que se lleva a cabo en octubre y donde puedes formar parte de la elaboración de este destilado. “Definitivamente, debes conocer alguna de las vinatas que tenemos para adentrarte en nuestras raíces, tenemos varias opciones donde puedes ir, recorrer y ver desde cómo se recolecta el agave, cómo se corta, cómo se cuece en estas piedras volcánicas, cómo va surgiendo poco a poco este mezcal artesanal”, detalla Haro.

La gran calidad de la bebida exige gastronomía de alta calidad y eso no falta en Durango. Desde las tradicionales gorditas de la plaza a conservas, licores a base de mezcal y con frutas de la región, pan y distintos platillos, harán de tu viaje a esta región un recorrido inigualable.