¿Qué tan saludable es la sopa de verduras y quiénes no deben consumirla?

La sopa de verduras es uno de los platillos más recomendados por profesionales de la salud debido a su bajo contenido calórico, alto valor nutricional y su capacidad para adaptarse a distintos gustos y necesidades alimentarias. Este plata compuesto de un caldo y una variedad de vegetales como: zanahoria, papa, calabacita, apio, espinaca y col, aporta una rica mezcla de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

Una de sus principales ventajas es que puede ser una excelente forma de aumentar el consumo de verduras, especialmente en personas que no las comen con frecuencia. Además, tener como base el agua, esta sopa ayuda a mantener hidratados a quienes la consumen y brinda una sensación de saciedad, lo que la hace ideal para quienes buscan perder peso o mantener una alimentación equilibrada.

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, porque aunque la sopa de verduras generalmente es saludable, no todas las personas deben consumirla sin restricciones. Estos son algunos grupos deben de personas a los que se les recomienda tener precaución o consultar a un médico antes comerla:

La zanahoria cocida contiene potasio y fósforo, el cual puede causar problemas de salud a algunas personas. Créditos: Pexels/Helen Brudna.

Riesgos al consumir la sopa de verduras para algunas personas

Personas con alergias alimentarias : algunos ingredientes comunes como el apio, el ajo o ciertos condimentos pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.

: algunos ingredientes comunes como el apio, el ajo o ciertos condimentos pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Pacientes con enfermedad renal crónica : las verduras como la espinaca, la zanahoria cocida o la papa contienen potasio y fósforo en cantidades que pueden ser problemáticas si no se controlan adecuadamente. En estos casos, se recomienda asesoría médica o nutricional.

: las verduras como la espinaca, la zanahoria cocida o la papa contienen potasio y fósforo en cantidades que pueden ser problemáticas si no se controlan adecuadamente. En estos casos, se recomienda asesoría médica o nutricional. Personas con síndrome del intestino irritable (SII): ingredientes como la cebolla, ajo, coliflor o brócoli pueden generar gases, distensión abdominal o molestias digestivas. Para estos casos, se pueden usar vegetales bajos en FODMAPs como pimientos verdes, calabacín, espinacas, tomates cherry y otras verduras .

(SII): ingredientes como la cebolla, ajo, coliflor o brócoli pueden generar gases, distensión abdominal o molestias digestivas. Para estos casos, se pueden usar bajos en FODMAPs como pimientos verdes, calabacín, espinacas, tomates cherry y otras . Personas que tengan dietas bajas en sodio : las sopas preparadas con caldos comerciales como el knorr suiza suelen contener altos niveles de sal, lo cual puede ser perjudicial para personas hipertensas. Lo ideal es prepararlas de forma casera y controlar la cantidad de sal o usar especias naturales.

: las sopas preparadas con caldos comerciales como el knorr suiza suelen contener altos niveles de sal, lo cual puede ser perjudicial para personas hipertensas. Lo ideal es prepararlas de forma casera y controlar la cantidad de sal o usar especias naturales. Personas en dietas cetogénicas o bajas en carbohidratos: algunas verduras como la papa o la zanahoria tienen un contenido moderado de carbohidratos, lo cual puede no ser adecuado para estos planes alimenticios.

La sopa de verduras generalmente es saludable, pero no todas las personas deben consumirla. Pexels/JANG ‘S

La sopa de verduras es un alimento muy saludable, pero como con cualquier preparación lo mejor es adaptarla a las necesidades individuales para buenos beneficios sin riesgos a la salud.