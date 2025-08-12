Ni Atlixco ni Cholula, el pueblo mágico en Puebla para visitar con niños en verano antes del regreso a clases

A tan sólo unas semanas de que terminen las vacaciones de verano algunas personas aún buscan la manera de mantener entretenidos a los pequeños en casa y aunque hay una gran variedad de actividades un viaje rápido siempre será el número uno en la lista. Ante esto, los pueblos mágicos se han convertido en un gran aliado al ofrecer historia, cultura y tradiciones a través de su arquitectura, escenarios naturales y gastronomía, algo que se puede encontrar en Zacatlán en Puebla.

A poco menos de tres horas de la Ciudad de México, este pueblo mágico no deja de cautivar a sus visitantes con sus pintorescas calles e imponentes escenarios naturales que se adaptan a toda la familia ya que las actividades van de tranquilas caminatas para descubrir la belleza de su arquitectura hasta aquellas para los más aventureros, todo con alternativas que se adaptan a bajos presupuestos.

¿Qué hacer en Zacatlán, Puebla?

No importa si se trata de temporada de lluvia, un ambiente frío o caluroso, Zacatlán regala vistas únicas que se pueden disfrutar en cualquier momento del año. Este lugar fue habitado originalmente por los zacatecas y con la llegada de los españoles se asentaron los misioneros Franciscanos que iniciaron la construcción de su convento.

El reloj cubierto de flores de la Plaza de Armas es icónico de este pueblo mágico. Foto: Secretaría de Turismo

Los españoles, señala la Secretaría de Turismo, propiciaron el cultivo de la manzana y para el siglo XVIII ya era el principal, por ello recibe el nombre de Zacatlán de las Manzanas. Al tratarse de uno de los mayores productores se pueden encontrar productos como la sidra rosada, que es una de sus delicias.

Para quienes buscan aventuras, es posible visitar la Cascada Tulimán donde hay un parque ecoturístico que ofrece todo tipo de actividades como sitios para acompañar, un puente colgante y una tirolesa. La Barranca de los Jilgueros es un atractivo natural cerca del zócalo del pueblo y forma parte de la Sierra Norte de Puebla, en ésta el mirador y la tirolesa son dos de los imperdibles.

Actividades:

Cascada de San Pedro

Ex Convento Templo Franciscano

Mercado Revolución

Mural Paseo de la Barranca

Museo de Relojería y Autómatas Alberto Olvera

Palacio Municipal

Panadería Vázquez

Plaza de Armas

Parroquia de San Pedro y San Pablo

Reloj Floral

Reloj de Piso con Fases Lunares

Sidrera de San Rafael

Valle de Piedras Encimadas

¿Cómo llegar a Zacatlán de las Manzanas desde la CDMX en transporte público?

Si se planea llegar a Zacatlán en automóvil desde la Ciudad de México se debe tomar la autopista la autopista México - Puebla para después incorporarse al boulevard Hermanos Serdán. La otra alternativa es por la autopista México - Pirámides hacia Tulancingo.

Para quienes desean viajar en transporte público, desde la capital del país en la Central del Norte ubicada en la estación Autobuses del Norte del Metro se puede tomar un autobús que se dirige directamente a este pueblo mágico.