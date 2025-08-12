3 lugares tradicionales para comer chile en nogada en el Centro Histórico de la CDMX

El Centro Histórico de la Ciudad de México se convierte en un paraíso para los amantes de los chiles en nogada, un platillo emblemático de la gastronomía mexicana que combina tradición, historia y un sabor inconfundible. Aquí te damos tres opciones que sí o sí tienes que ir a probar durante esta temporada patria.

La experiencia de estos lugares no solo está en el sabor, sino también en los espacios, pues son lugares llenos de historia que acompañan cada bocado. Si vas a uno de estas recomendaciones, te sugerimos reservar con anticipación, ya que son restaurantes que en esta temporada tienen alta afluencia de gente, especialmente cuando el chile en nogada es su platillo estrella.

Desde recintos icónicos hasta propuestas más únicas y creativas, estos son los restaurantes más populares para degustarlos en el corazón de la capital. Ya sea que busques la receta tradicional o diferente, el Centro Histórico ofrece una ruta gastronómica inigualable para celebrar la temporada de chile en nogada.

Ya sea que busques la receta tradicional o diferente, el Centro Histórico ofrece una ruta gastronómica inigualable | Foto: IG @azulhistoricomx

¿Dónde comer chiles en nogada en el Centro Histórico de la CDMX?

El Cardenal

El Cardenal, ubicado en Palma 23, es un clásico obligado. Su receta se mantiene fiel a la tradición, con un relleno equilibrado y una nogada perfecta y deliciosa que ha conquistado a comensales por décadas. Ideal para quienes buscan autenticidad y sabor casero.

Durante tu visita puedes aprovechar para probar otros deliciosos platillos como el mole, las enchiladas o la crema de cuitlacoche. El precio de este manjar es de 620 pesos y también ofrecen la opción de ordenarlo con un menú de temporada que incluye una enchilada de cuitlacoche y una nieva con mezcal.

El precio de este manjar es de 620 pesos y también ofrecen la opción de ordenarlo con un menú de temporada | Foto: IG @restaurante.elcardenal

Azul Histórico

En Isabel la Católica 30, este restaurante suele ofrecer diferentes tipos de relleno y nogadas diferentes. Su presentación es casi ceremonial, y cada plato es una experiencia visual y culinaria que sorprende tanto a locales como a turistas. La receta de su chile en nogada es al estilo de Atlixco, Puebla y es maridado con un vino espumoso.

En Azul histórico no solo tendrás la oportunidad de probar este majestuoso platillo, también podrás disfrutar de una espectacular arquitectura que combina lo colonial con lo moderno. Si vas por la noche, las fotos se verán increíbles.

En Azul histórico no solo tendrás la oportunidad de probar este majestuoso platillo, también podrás disfrutar de una espectacular arquitectura | Foto: IG @azulhistoricomx

Café de Tacuba

Como cada año y con más de un siglo de historia, este emblemático lugar ubicado en Tacuba 28 del Centro Histórico sirve chiles en nogada con una receta que combina carne de res y cerdo, especias y un toque tradición que nos hace recordar por qué es uno de los restaurantes más populares. Capeado o sin capear, podrás ordenarlo según prefieras y la experiencia culinaria será única. Su costo en 2025 es de 410 pesos por pieza. Capeado o sin capear, podrás ordenarlo según prefieras y la experiencia culinaria será única. Su costo en 2025 es de 410 pesos por pieza | Foto: IG @cafedetacubarestaurante

¿Dónde venden el chile en nogada más barato?

De estas tres recomendaciones, el Café de Tacuba ofrece la opción más accesible con un precio de 410 pesos, mientras que en El Cardenal y Azul Histórico suelen es más caros, con el precio individual rondando los 620 pesos, además de que su paquete completo es mucho más elevado que en otros lugares. Sin embargo, los tres preservan la recte tradicional e incluso mejorada.