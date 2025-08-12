La técnica japonesa que fortalece la respiración y que reduce el abdomen

Hay un novedoso método propuesto por el quiropráctico y acupunturista Koichi Hoshino, con el que puedes fortalecer la respiración y reducir el abdomen. Con un minuto de práctica diaria podrás obtener grandes resultados.

Estamos hablando de la técnica del globo torácico que se basa en el control de la respiración con el que se puede obtener un abdomen tonificado y afinar la cintura. Además lo puedes hacer en la comodidad de tu casa.

Así es la técnica del globo torácico y sus beneficios

De acuerdo a lo que manifiesta Koichi Hoshino, la técnica globo torácico, consiste en imaginar que dentro de tu caja torácica hay un globo que se infla y se desinfla con cada respiración. Así podrás fortalecer la zona media del cuerpo.

Para poder realizar esta práctica tienes que seguir los siguientes pasos:

Debes sentarte en una silla, elevar los brazos por encima de la cabeza y juntar las palmas de las manos.

Tienes que inhalar profundamente por la nariz y tensar el abdomen. Es posible que se sienta una leve presión entre la espalda y la cadera.

La exhalación debe ser lenta por la boca y durante cinco segundos, inflando las mejillas y expandiendo el abdomen, como si se estuviera inflando un globo.

Mientras tanto, bajar las manos hasta la altura del pecho sin separarlas.

Durante la exhalación, es posible notar tensión en el área del pecho y los costados.

Un minuto al día para tonificar el abdomen

En este caso tienes que hacer los siguientes pasos:

Sentarse con los pies juntos y la espalda recta.

Elevar los brazos sobre la cabeza, juntar las palmas de las manos y exhalar lentamente por la boca durante cinco segundos, inflando las mejillas y expandiendo el abdomen.

Mientras se exhala, bajar las manos hasta la altura del pecho sin separarlas.

Tienes que levantar la rodilla izquierda y flexionar el pie hacia arriba, manteniendo la otra pierna apoyada en el suelo. Intentar acercar las muñecas a la rodilla sin despegar las palmas de las manos.

Repetir el movimiento tres veces, alternando las piernas.

Así de fácil es esta técnica con la que puedes fortalecer tu respiración como así también tonificar el abdomen.

