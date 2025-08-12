La primera página web del mundo sigue activa: así puedes acceder a esta cápsula viva de la historia digital

En diciembre de 1990, el físico británico Tim Berners-Lee, entonces investigador del CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en Ginebra), publicó lo que se convertiría en la primera página web de la historia. Más de tres décadas después, ese mismo sitio continúa activo en su dirección original: http://info.cern.ch/.

A diferencia de los portales actuales, esta página web está compuesta únicamente por texto sobre fondo blanco. Sin imágenes, videos, ni publicidad, su valor radica en que marcó el inicio de la World Wide Web y en su momento ofreció algo inédito, como son los enlaces de hipertexto que permitían navegar entre documentos.

La primera página web de la historia. Foto: Captura de pantalla

El mensaje que inauguró la web

En la parte superior del sitio todavía puede leerse el enunciado original: “WorldWideWeb (W3) es una iniciativa de recuperación de información hipermedia de área amplia que tiene como objetivo brindar acceso universal a un gran universo de documentos”.

Desde ahí se podía acceder a explicaciones del proyecto, listas de correo, guías técnicas, noticias, bibliografía y enlaces a programas necesarios para usar el sistema. Todo el contenido estaba enfocado en explicar cómo funcionaba esta nueva herramienta digital.

Un proyecto científico con impacto global

El origen de la web se remonta a marzo de 1989, cuando Berners-Lee presentó un documento titulado “HyperText and CERN”. Un año más tarde, con el apoyo del ingeniero Robert Cailliau, desarrolló el navegador y el servidor inicial en una computadora NeXT. Para diciembre de 1990, la primera página web estaba lista y en funcionamiento dentro del CERN.

Tim Berners-Lee es el creador de la primera página web. Fuente: Archivo

Si bien su uso inicial fue científico, en abril de 1993 el CERN liberó la tecnología para que pudiera ser utilizada de forma gratuita en todo el mundo. Esta decisión permitió la expansión acelerada de Internet tal como la conocemos hoy.

La primera página activa, un patrimonio digital

En 2022, la Fundación Telefónica impulsó una iniciativa para que este sitio sea reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad digital, debido a su importancia histórica y tecnológica.

Quien lo visite hoy encontrará una ventana directa a los orígenes de la web, tal y como era hace 35 años: simple, funcional y con la promesa de “acceso universal a la información”.