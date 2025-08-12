Estudio de Spencer Greenberg revela que condición humana es más importante que el coeficiente intelectual

Siempre se pensó que tener un gran coeficiente intelectual era signo de grandeza y de éxitos, principalmente, sin embargo, estudios han demostrado que no es tan así. El Estudio de Spencer Greenberg ha realizado un estudio sobre cuál es la condición humana, la cualidad humana más importante que el coeficiente intelectual.

¿Cualidad antes que IQ?

En un estudio liderado por el matemático Spencer Greenberg y difundido en el podcast de Mordern Wisdom y la plataforma ClearerThinking.org desmantela la creencia popular de que el coeficiente intelectual (IQ) es el principal determinante del éxito personal y profesional. Ya que, a través de diferentes pruebas cognitivas, recopiladas entre más de 3.000 participantes, relevando que no todo es como pensamos.

IQ

Los puntos clave del estudio:

EL IQ SÓLO EXPLICA PARTE DEL RENDIMIENTO COGNITIVO: A través de seis pruebas cognitivas (memorización, vocabulario, problemas matemáticos, ortografía y tiempo de reacción) se determinó que el IQ representa aproximadamente el 40 % de la variabilidad en el rendimiento cognitivo, mientras que el 60 % restante se atribuye a habilidades específicas y características particulares desarrolladas a lo largo de la vida. LA PERSONALIDAD COMO MEJOR PREDICTOR DEL ÉXITO: Al compararse el poder predictivo del IQ contra el de los cinco grandes rasgos de personalidad (apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo), la personalidad resultó ser un predictor más fuerte en la mayoría de los indicadores vitales como desempeño académico, nivel educativo e ingresos. Según Greenberg: “La personalidad ganó en casi todas las predicciones, o al menos empató; no perdió en ninguna”. DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE TRABAJO: El estudio también evaluó cómo el IQ predice el desempeño laboral. Aunque se observó que el IQ efectivamente tiene mayor relevancia en ocupaciones con alta carga analítica, su influencia disminuye en trabajos menos estructurados o más físicos. MALEABILIDAD DEL IQ VERSUS LA PERSONALIDAD: Se destaca que no existen métodos comprobados para aumentar significativamente el IQ, mientras que sí es posible moldear la personalidad mediante cambios en hábitos, comportamientos y entornos de vida. En contraste, factores negativos como la desnutrición infantil pueden disminuir el nivel de IQ.

Personalidad vs IQ

Conclusión

Este estudio te invita a replantear prioridades: en lugar de enfocarse exclusivamente en el coeficiente intelectual, es más provechoso dedicar esfuerzo a fortalecer la inteligencia emocional, hábitos consistentes y rasgos de personalidad que efectivamente hagan la diferencia en el bienestar y los logros personales.

