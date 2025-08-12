Curiosidades

Especialistas advierten las razas de perros que tienen más riesgo de marearse arriba del auto

Quiénes más saben, hicieron foco en estas razas de canes que la pasan mal en los autos en movimiento.

Si alguna vez has ido con tu perro en el coche y has notado que empieza a babear, a jadear, o incluso a vomitar… no te preocupes, es algo muy común. Son muchos los tutores que nos preguntan en consulta: “¿Por qué mi perro se marea en el coche?” o “¿Cómo puedo evitar que esto le pase cada vez que viajamos?”

Y lo entendemos. Es duro ver a tu peludo pasarlo mal, sobre todo si lo que querías era disfrutar de una escapada o de una visita tranquila al veterinario.

Las razas de perros que tienen más riesgo de marearse arriba del auto

Hay perros que, por su fisiología o historial clínico, tienen más probabilidad de marearse:

  • Cachorros menores de 6 meses
  • Razas braquicéfalas (como Bulldog, Pug o Shih Tzu). El mareo puede agravarse por su predisposición a la hipoxia, estrés térmico y colapso respiratorio, lo que requiere especial precaución.
  • Perros con antecedentes de ansiedad generalizada.
  • Animales con trastornos vestibulares.
  • Perros mayores con enfermedades crónicas.

En estos casos, te recomendamos una evaluación más detallada y la elaboración de un plan de viaje individualizado con tu clínica veterinaria.

