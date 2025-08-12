Especialistas advierten las razas de perros que tienen más riesgo de marearse arriba del auto

Si alguna vez has ido con tu perro en el coche y has notado que empieza a babear, a jadear, o incluso a vomitar… no te preocupes, es algo muy común. Son muchos los tutores que nos preguntan en consulta: “¿Por qué mi perro se marea en el coche?” o “¿Cómo puedo evitar que esto le pase cada vez que viajamos?”
Y lo entendemos. Es duro ver a tu peludo pasarlo mal, sobre todo si lo que querías era disfrutar de una escapada o de una visita tranquila al veterinario.
Las razas de perros que tienen más riesgo de marearse arriba del auto
Hay perros que, por su fisiología o historial clínico, tienen más probabilidad de marearse:
- Cachorros menores de 6 meses
- Razas braquicéfalas (como Bulldog, Pug o Shih Tzu). El mareo puede agravarse por su predisposición a la hipoxia, estrés térmico y colapso respiratorio, lo que requiere especial precaución.
- Perros con antecedentes de ansiedad generalizada.
- Animales con trastornos vestibulares.
- Perros mayores con enfermedades crónicas.
En estos casos, te recomendamos una evaluación más detallada y la elaboración de un plan de viaje individualizado con tu clínica veterinaria.
