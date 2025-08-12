El secreto mejor escondido de las bolsas de tela del súper: ¿Cómo cuidarlas y prolongar su vida útil?

Las bolsas de tela se han convertido en símbolo de consumo responsable frente al plástico de un solo uso. Sin embargo, su beneficio ambiental no es automático. Un análisis citado por Xataka México, basado en datos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), advierte que para equilibrar el impacto de su fabricación es necesario reutilizarlas hasta 20 mil veces, lo que equivale a usarlas diariamente durante 54 años.

Especialistas señalan que la fabricación de este tipo de bolsas requiere mayor cantidad de recursos y energía que las plásticas, por lo que su potencial sostenible depende directamente de su durabilidad y del compromiso del consumidor.

Bolsas de tela. Foto: iStock

Higiene, un punto olvidado

La investigación enfatiza que, aunque las tote bags suelen usarse para transportar frutas, verduras y otros alimentos, muchos usuarios descuidan su limpieza, lo que acorta su vida útil y puede representar un riesgo sanitario. Las recomendaciones de cuidado son claras:

Bolsas de malla: lavarlas cada dos o tres usos.

Bolsas de tela tradicionales: sacudirlas semanalmente y lavarlas de forma profunda cada tres o cuatro semanas.

El lavado debe realizarse con agua fría y jabón suave, evitando el remojo prolongado si tienen piezas metálicas. Los expertos también aconsejan secarlas al aire libre, darles la vuelta antes de meterlas a la lavadora y guardarlas siempre limpias y secas.

Hay que decir que, más allá de la higiene, el estudio señala que uno de los principales problemas es la acumulación de bolsas en los hogares. La UOC advierte que es común que las personas tengan varias y compren otras nuevas al olvidar las que ya poseen, reduciendo así las posibilidades de alcanzar las cifras necesarias para compensar su huella.

Bolsas de tela. Foto: iStock

El fenómeno, conocido como greenwashing, se produce cuando un producto se presenta como ecológico sin que en la práctica genere un beneficio ambiental real debido a hábitos de consumo inadecuados. De acuerdo a los datos, estos muestran que la cantidad de usos necesarios para igualar el impacto de una bolsa plástica varía según el material: