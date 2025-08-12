EE.UU: advierten sobre una extraña enfermedad que afectó a un hombre de 60 años tras consulta en ChatGPT

No es de extrañar que consultemos a cualquier Inteligencia Artificial para cualquier problema, o no, que tengamos y este fue el caso. Hemos llegado al punto de depender de la IA, en este caso el ChatGPT, que ya ni nos preocupamos en ir al médico o ni siquiera tener los cuidados necesarios para creerle todo lo que dice, que fue exactamente lo que paso en esta historia.

Consejos que no son tales

Un artículo en Annals of Internal Medicine, revista médica estadounidense, informó sobre el caso de un hombre de 60 años que desarrolló bromismo, conocido también como toxicidad por bromuro. Después de haberle consultado al ChatGPT para obtener información sobre la eliminación de la sal de mesa de su dieta.

ChatGPT y la salud

El paciente contó a los médicos que, tras leer sobre los efectos negativos del cloruro de sodio, o sal de mesa, consultó a ChatGPT para eliminar el cloruro de su dieta y comenzó a tomar bromuro de sodio durante tres meses. Esto a pesar de haber leído que «el cloruro se puede sustituir por bromuro, aunque probablemente para otros fines, como la limpieza». El bromuro de sodio se utilizaba como sedante a principios del siglo XX.

Los autores del artículo, dijeron que el caso se ha destacado “cómo el uso de inteligencia artificial puede contribuir potencialmente al desarrollo de resultado de salud adversos”. Además, también advirtieron que tanto el ChatGPT como otras aplicaciones de Inteligencia Artificial, podrían "generar imprecisiones científicas, carecer de la capacidad de discutir críticamente los resultados y, en última instancia, alimentar la propagación de información errónea".

Paciente

La Inteligencia Artificial no reemplaza a un médico ni a nadie de la salud y es algo que ya deberíamos saber, sin embargo, siguen existiendo este tipo de casos.

El paciente

El paciente, en cuestión, se presentó al hospital y afirmó que su vecino podría estar envenenándolo. También afirmó tener múltiples restricciones dietéticas. A pesar de tener sed, se observó que estaba paranoico. Intentó escapar del hospital y, tras ser internado, recibió tratamiento por psicosis. Una vez estabilizado, el paciente refirió otros síntomas que indicaban bromismo, como acné facial, sed excesiva e insomnio.

