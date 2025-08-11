Uñas con significado: las piedras que debes colocar en tus manos según tu mes de nacimiento

Las uñas han dejado de ser solo un accesorio de moda para convertirse en vehículos de significado y personalidad. Según el portal Glamour México, existe una tendencia que une estilo, energía y simbolismo: nail art inspirado en tu piedra de nacimiento, una gema que te conecta con tu esencia desde el mes en que naciste.
Durante siglos, las piedras de nacimiento han sido consideradas amuletos de protección, amor, curación y buena fortuna, gracias a su poder simbólico. Actualmente, esa valiosa simbología se traslada al nail art, aplicando los colores y acabados característicos de cada piedra para transmitir energía personal a través de la manicura.
12 ideas para cada mes: mucho más que esmalte
Glamour propone una selección de estilos únicos, uno para cada mes del año:
- Enero: Granate – Tono rojo profundo que evoca pasión, protección y vitalidad… en uñas sólidas, efecto velvet o degradado rojizo con detalles dorados.
- Febrero: Amatista – Con su tono púrpura, representa espiritualidad, calma y sabiduría… uñas efecto galaxia en tonos violetas con estrellas o constelaciones.
- Marzo: Aguamarina – Azul claro que transmite paz y claridad mental; ideal en mermaid nails en acabado holográfico o con sutiles escamas.
- Abril: Diamante – Símbolo de amor, fuerza y luz; se propone una base nude con pedrería, glitter plateado o efecto cromo.
- Mayo: Esmeralda – Verde intenso que representa renacimiento, abundancia y juventud… acabado metálico, mármol o efecto ojo de gato.
- Junio: Perla – Piedra de origen natural, símbolo de pureza e intuición; sugerencia: tonos marfil o nude con brillo perlado y microperlas decorativas.
- Julio: Rubí – Rojo vibrante, pasión y confianza… uñas rojas efecto terciopelo o glitter en el mismo tono.
- Agosto: Peridoto – Verde limón vibrante asociado con sanación emocional y prosperidad; perfecto para degradados o detalles gráficos.
- Septiembre: Zafiro – Azul profundo ligado a intuición y sabiduría; ideal para uñas tipo joya con acabado cromo o acentos plateados.
- Octubre: Ópalo – Piedra camaleónica vinculada con creatividad y protección emocional; sugiere acabados iridiscentes o efecto aurora boreal.
- Noviembre: Citrino – Tono ámbar que irradia éxito y alegría; se recomienda efecto carey en tonos amarillos con toques metálicos.
- Diciembre: Tanzanita – Mezcla de azul y púrpura, símbolo de transformación y sabiduría; uñas cat eye azul-violeta para lograr profundidad y magnetismo.
