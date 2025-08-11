¿Quién es el ídolo de Brad Pitt que es tendencia mundial?

Entre las grandes estrellas de Hollywood, se encuentra uno que a pesar de los años nunca pasa de moda y ese es Brad Pitt, que con su última película sigue dando que hablar, convirtiéndose en tendencia mundial. “Daría todo por ser como él”, se animó a decir quién es su ídolo sorprendiendo a todos los que estaban junto a él y al resto del universo, tanto que se convirtió en viral.
Admiración por el automovilismo
Si bien, Brad Pitt hace un par de meses comentó su admiración por Lionel Messi, a quién catalogó como “el mejor atleta de fútbol” ahora dijo quién es su ídolo, que tiene mucho que ver con su admiración por las motos y el automovilismo con una declaración sin igual: “está por encima de todos”. Se declaró fanático total de Valentino Rossi, el expiloto de motociclismo y actual corredor de automovilismo italiano, considerado por muchos como uno de los mejores de la historia.
Claramente, esta noticia está dando la vuelta al mundo: “Somos personajes públicos y es raro que tengamos ídolos, pero yo tengo uno que está por encima de todos”, en una entrevista publicada por la revista especializada Riders Italian Magazine en 2008. El artista agregó que “daría todo por ser como él”.
“Está siempre tranquilo, como invadido por un equilibrio que no parece ni humano”, afirmó al referirse al expiloto de Yamaha, a quien calificó como “un verdadero mago” capaz de “hipnotizarlo” con sus proezas. “Lo que hace con la moto es imposible. Parece que pesa 30 kilos y es capaz de plegarse junto al asfalto sin caerse. Parece que baila, es arte puro”, concluyó la estrella de cine.
Su admiración por Valentino Rossi volvió a resurgir cuando el galán de Hollywood se encontraba inmerso en la promoción de, Fórmula 1, la película, en la que su personaje vive sobre ruedas.
Fascinación que va más allá
Este entusiasmo por las motos va más allá de Rossi, ya que a lo largo de su vida adquirió un total de 12, entre las cuales se encuentra una Harley-Davidson Shovelhead de 100.000 dólares y una MV Agusta Brutale 910, una Ducati, una Confederate Hellcat F124 y también una Vespa.
