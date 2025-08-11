Prehabilitación antes de una cirugía: la estrategia médica que acelera la recuperación y reduce complicaciones

La ciencia respalda una recomendación que, aunque lógica, no siempre se cumple: preparar el cuerpo antes de entrar al quirófano. Este método, conocido como prehabilitación, se basa en mejorar la condición física, la alimentación y la salud emocional del paciente antes de una cirugía, y ya se aplica con éxito en hospitales como el Clínic de Barcelona.

Sobre ello, la anestesista Graciela Martínez Palli, especialista en esta estrategia, resume su importancia: “cuanta mejor forma física tiene el paciente, mejor reserva cardiorrespiratoria y, por lo tanto, menor incidencia de complicaciones en el postoperatorio.”

Un enfoque integral y multidisciplinario

La prehabilitación no se limita al ejercicio. Según el Hospital Clínic, incluye “entrenamiento físico supervisado, promoción de la actividad física, soporte nutricional y apoyo psicológico para ayudar al paciente a manejar el estrés asociado a la cirugía y su diagnóstico.”

Este plan involucra a anestesistas, nutricionistas, psicólogos y personal de enfermería, que trabajan en conjunto para que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles a la intervención.

El testimonio de una paciente que participó en el programa es sumamente revelador: “me han enseñado a respirar, me han enseñado a comer”, explicó. Tras la operación, dijo sentirse “de maravilla, como si no me hubiesen operado”. Lo cierto es que los beneficios incluyen menos días de hospitalización, menor dolor y una vuelta más rápida a la vida cotidiana.

¿Para quién está indicada la prehabilitación?

Aunque cualquiera puede beneficiarse, Martínez Palli aclara que “no está reservada para atletas o pacientes jóvenes; está especialmente pensada para quienes más lo necesitan, como personas mayores o con enfermedades crónicas que deben someterse a cirugías complejas.”

Además, señala que la preparación previa no exige internación: “prepararse no requiere hospitalización: actividades sencillas como caminar a diario, mantener una dieta equilibrada, descansar bien, manejar el estrés y dejar de fumar pueden mejorar notablemente el pronóstico quirúrgico”, sentencia la especialista.

