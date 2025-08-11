Nana Calistar: horóscopo de HOY 12 de agosto, el dinero llega a las manos de Cáncer y Leo

Consulta el horóscopo de hoy 12 de agosto, Nana Calistar tiene para ti las mejores predicciones de los astros para este día. Las predicciones nos dicen quiénes son los signos del zodiaco que tendrán mejor racha esta semana.

Leo

Prepárate porque se te vienen cambios buenazos que no solo te llenarán el corazón, también te van a dejar unos buenos pesos en la bolsa. Tu ambición andará desatada, pero en lugar de frenarte, será la chispa que te dé estabilidad y seguridad.

Cáncer

Las cosas pasaron como debían pasar, así que deja de martillarte la cabeza con el “qué hubiera sido”. En el amor, se acercan personas que te harán ver que la vida es bonita y que hay que disfrutarla al máximo. Comprenderás por qué ese plan que tenías no se dio, y verás que en realidad fue lo mejor.

Géminis

Se vienen días de revelaciones, de entender por fin el porqué de muchas cosas que te tenían dando vueltas en la cabeza. No des explicaciones a quien no las pide, y mucho menos intentes aparentar algo que no eres para agradar a personas que solo quieren sacar provecho. Tu intuición se afilará, y no solo detectarás mentiras, también verás la falsedad desde lejos.

Tauro

Tu familia es tu tesoro más grande, no los descuides porque en estos días necesitarán de ti más que nunca. Una amistad podría enfrentar problemas legales, y se asoma un cambio de casa tuyo o de algún familiar. Las finanzas mejoran, y comprenderás que un verdadero amigo no es el que está solo en las pachangas, sino el que aparece cuando más lo necesitas.

Aries

Ya es hora de que confíes en tu atractivo natural, porque puedes tener a quien quieras sin andar rogando ni arrastrándote detrás de alguien que no te da ni las sobras de su amor. Viene una noticia relacionada con pagos o dinero que te pondrá a mover fichas, y un familiar podría enfermar, así que mantente atento.