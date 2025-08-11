Las 3 posturas de yoga que fortalecen la postura y previenen problemas de salud

Cada vez más personas tienen problemas en la postura del cuerpo, que, si bien todo comienza con un dolorcito en la espalda, otro más arriba y así siguen. Sin embargo, hay mucho más que trabajar en esas posturas y el yoga tiene tres posturas que te ayudaran a fortalecer la postura y prevenir los problemas en la salud.

Tres posturas de Yoga

Lucía Liencres, fundadora THECLASSyoga.com, el primer estudio de yoga online en español, explica “Tantas horas de teletrabajo afectan físicamente, ya que solemos adoptar una mala postura, bien por estar encorvados con el ordenador o bien por estar mirando al móvil o usar una silla inadecuada.” Sin duda, la práctica de yoga puede ayudarnos a corregir nuestra postura por eso te contamos cuáles son las asanas más recomendables que nos ayudan en este objetivo de corrección postural.

Las posturas son:

‘BALASANA' O POSTURA DEL NIÑO: es una de las mejores posturas para relajarse, descansar y descargar tu espalda.

'ADHO MHUKA SVANASANA' O POSTURA DEL PERRO BOCA ABAJO: tiene muchos beneficios para el organismo, ya que sitúa al corazón por encima de la cabeza, invirtiendo el riego sanguíneo. El suelo pélvico está liberado de su carga habitual y se siente relajado y receptivo.

'UTTANASANA' O POSTURA DE LA PINZA: Esta asana estira toda la parte superior de nuestro cuerpo.

La práctica de yoga puede ayudarnos a corregir nuestra postura. “Estas malas posturas hacen que se cree mucha tensión, sobre todo en la zona de los hombros y el pecho, haciendo que respiremos peor, que respiremos más desde la zona superior de los pulmones y no llevemos oxígeno al resto de nuestro cuerpo.” nos cuenta Liencres.

El yoga en la vida cotidiana

“El yoga aúna el poder de conectar cuerpo, mente y respiración, por lo que es ideal para activar tu cuerpo (liberándolo de cargas y preocupaciones) y para bajar el ritmo de respiración y agitación e ir un poco más en calma, así como para despejar la mente y resetearla. Está comprobado que, si te sientes bien contigo mismo, estarás de mejor humor, serás más productivo, trabajarás más a gusto y regularás mejor tus emociones”, apunta la experta, Lucía Liencres.

