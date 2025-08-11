La Güera de las Estrellas revela las predicciones de La Casa de los Famosos, ¿quién será el siguiente eliminado?

En este enlace en vivo, La Güera de las Estrellas dará predicciones sobre La Casa de los Famosos México y leerá algunas cartas astrológicas para los habitantes de este reality show. A su vez, nos sorprenderá al decirnos quién será el próximo eliminado y dirá cómo le irá a Facundo en su relación ahora que se comprometió. La psíquica de México nos dirá que es lo mejor y lo peor de Leo ahora que estamos en su temporada.
¿Cómo le irá a Facundo tras la polémica con Aldo De Nigris?
De acuerdo con sus cartas y la numerología que tiene, Facundo está un poco deprimido, no se encuentra con buena energía, por lo que la astróloga le sugiere tomar otra estrategia si no se quiere estancar. No podrá avanzar, no está en su mejor momento y le costará trabajo salir de esta brecha.
Carta astral para los habitantes de La Casa de los Famosos México
- Aldo De Nigris: Lo querrán hacer sentir mal, por lo que empezará a tomar medidas, no le importará si es de su grupo o no.
- Shiky: Lo vamos a ver un poco gris u oscuro.
- Mar: La está pasando muy complicado, ya no está dando toda su energía.
- Guana: Tiene una energía muy similar a Nicola, es un conejo de fuego, por lo que habrá contestaciones muy poderosas, controlará su lado rebelde.
- Dalilah Polanco: Este es su año, pero va a tener que ponerse a jugar si quiere llegar a la final.
- Ninel: Hará arder toda la casa, aunque se podrá quejar después de no ser comprendida.
- Elaine: Tendrá que ver lo simple y ordinario para no engancharse.
- Aaron Mercury: Deberá soltar su timidez.
- Mariana Botas: La pasará complicado pero con todas las posibilidades de brillas, pero deberá de alejarse de Ninel.
- Alexis Ayala: Es una serpriente de madera, es muy inteligente, estara triunfando y teniendo eexito, se perfila como el rey de la casa
- Abelito: Será el ganador indiscutible, aunque le duele que se haya ido su amigo Adrian Di Monte.
- Priscila: Detonará muy fuerte próximamente.