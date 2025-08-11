La Güera de las Estrellas revela las predicciones de La Casa de los Famosos, ¿quién será el siguiente eliminado?

En este enlace en vivo, La Güera de las Estrellas dará predicciones sobre La Casa de los Famosos México y leerá algunas cartas astrológicas para los habitantes de este reality show. A su vez, nos sorprenderá al decirnos quién será el próximo eliminado y dirá cómo le irá a Facundo en su relación ahora que se comprometió. La psíquica de México nos dirá que es lo mejor y lo peor de Leo ahora que estamos en su temporada.

¿Cómo le irá a Facundo tras la polémica con Aldo De Nigris?

De acuerdo con sus cartas y la numerología que tiene, Facundo está un poco deprimido, no se encuentra con buena energía, por lo que la astróloga le sugiere tomar otra estrategia si no se quiere estancar. No podrá avanzar, no está en su mejor momento y le costará trabajo salir de esta brecha.

Carta astral para los habitantes de La Casa de los Famosos México