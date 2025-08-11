Estos 3 signos de la astrología serán millonarios antes del 18 de agosto, según el Tarot

Existe un amplio universo donde la astrología y el tarot se unen y nos permite analizar, reflexionar, recibir un consejo o bien obtener un pronóstico sobre el futuro. Ambas áreas funcionan a través de la utilización de cartas que, al interpretarlas en cierto orden, permitirá obtener respuestas a ciertas preguntas del consultante.

Esta práctica se torna sumamente atractiva para miles de personas que recurren para conocer u obtener detalles sobre lo que vendrá en los diferentes aspectos de la vida, ya sea amor, salud y dinero. En este sentido, y según esta creencia, estos son los tres signos del zodiaco que se verán beneficiados por esta lectura.

Cartas de tarot. Foto: Producción Heraldo México

Las 3 cartas que beneficiarán a estos 3 signos del zodiaco

Si eres de los signos del zodiaco de Cáncer, Leo y Virgo toma nota de este mensaje que envía el universo acerca de cómo puedes mejorar tu camino en el nuevo ciclo astral 2025.

Amor: El Carro

Esa carta del tarot nos habla de la posibilidad de aquietar nuestra mente para así frenar el movimiento que nos genera ansiedades.

Salud: El Emperador

En el plano de la salud esta carta del tarot nos pide encontrar y volver a poner en foco el poder sobre nuestra salud encontrando caminos para potenciar el bienestar que creíamos olvidado.

Dinero: El Colgado

Se trata de una carta del tarot que nos pide suspender aquellas actividades que nos alejan del equilibrio y el deseo.

