Criadora de cachorros responde la manera segura para que un niño acaricie a un perro

Los perros y los seres humanos han evolucionado juntos durante miles de años. Ninguna otra especie se ha adaptado tan bien a vivir a nuestro lado. De hecho, los perros desarrollaron músculos especiales en el rostro que les permiten “sonreír” y mirarnos con esa expresión tierna de cachorro que tanto nos conmueve.

La manera segura para que un niño acaricie a un perro. Fuente: Archivo

Curiosamente, los perros pueden entender nuestras emociones mejor de lo que nosotros comprendemos las suyas. Utilizan el olfato, el tono de voz y nuestros gestos para saber cómo nos sentimos. Pero para nosotros, interpretar el lenguaje corporal de los perros puede ser confuso. Una famosa criadora de cachorros responde cuál es la manera segura para que un niño acaricie a un perro.

La manera segura para que un niño acaricie a un perro. Fuente: Archivo

LA MANERA MÁS SEGURA PARA QUE UN NIÑO ACARICE UN PERRO

La Dra. Nancy Darling, profesora de psicología en Oberlin College, es criadora de cachorros para Guiding Eyes for the Blind y tiene un perro de terapia muy talentoso. Para ayudar a los niños a relacionarse mejor con los canes, la profesional brinda los siguientes concejos:

Todos los perros pueden morder

El carácter del perro llena parte del vaso: algunos son tranquilos y otros más reactivos.

Las situaciones estresantes, como un lugar lleno de ruido o desconocidos, suman más agua al vaso.

Si el perro se siente atrapado, sin escapatoria, o no confía en su entorno, el nivel sube aún más.

Y basta un gesto inadecuado —una mano en el lugar equivocado— para que el vaso se derrame.

Algunos perros tienen un vaso casi vacío y toleran mucho antes de reaccionar. Otros, en cambio, viven casi al límite. Por eso es esencial que sepamos leer sus señales para mantener tanto a ellos como a nosotros seguros.

Cuando un perro se siente incómodo, suele dar advertencias:

Gruñidos,

Rigidez en el cuerpo,

Alejarse,

Erizarse.

Estos son mensajes claros de que necesita espacio. La mayoría no muerde sin avisar, pero nuestro trabajo es saber escuchar y actuar con respeto.

Algunos perros sí llegan a morder: ¿Quiénes corren más riesgo?

Los niños menores de 10 años

Y los adultos mayores de 75.

Además, el 80% de estos casos ocurren dentro del hogar.

Lo más preocupante es que las mordidas en niños pequeños suelen afectar la cara y el cuello, lo que indica que los ataques suceden a corta distancia.

Concejo final:

Aprender a interpretar las señales de los perros y actuar con cuidado no solo previene accidentes, sino que también fortalece el vínculo entre humanos y mascotas. Enseñar esto desde la infancia es clave para una convivencia segura, feliz y respetuosa.

SIGUE LEYENDO:

¿Tu perro pierde mucho pelo? 5 razas con muda intensa y cinco que apenas sueltan pelo

¿Qué tipos de perros pueden viajar en la Regio Ruta de Monterrey?