¿Tu perro pierde mucho pelo? 5 razas con muda intensa y cinco que apenas sueltan pelo

Los perros sueltan una gran cantidad de pelo durante todo el año, mientras que otros apenas lo hacen. Esta diferencia se encuentra relacionada con factores genéticos, el tipo de pelaje, la cantidad de capas que tienen y su adaptación al clima.

Lo cierto es que en un reciente artículo publicado por La Nación, se destacan las razas que más y menos pelo sueltan según información del blog de animales Kiwoko. Más allá de la raza, el cepillado regular, una dieta equilibrada y controles veterinarios son fundamentales para mantener el pelaje sano y controlar la muda.

Además, el baño periódico y los productos adecuados también ayudan a reducir la cantidad de pelo que se desprende y evitar alergias o problemas respiratorios en casa.

Estas son las cinco razas que más pelo sueltan

Chow Chow. Foto: iStock

1. Chow Chow

Esta raza originaria de China, con más de 3 mil años de antigüedad, se caracteriza por su melena tipo león. Suelta grandes cantidades de pelo, sobre todo en las épocas de muda, y necesita ser cepillado a diario.

Pastor Alemán. Foto: iStock

2. Pastor Alemán

De pelo de longitud media, se trata de una raza que experimenta una muda constante durante todo el año, con mayor intensidad en primavera y otoño.

Labrador y Golden Retriever. Foto: iStock

3. Labrador y Golden Retriever

Estamos hablando de razas que tienen una doble capa de pelaje que los protege del frío y el agua. Sin embargo, esto implica una caída importante de pelo, por lo que requieren cepillados frecuentes para mantener su higiene.

Akita Inu. Foto: iStock

4. Akita Inu

Pese a su pelaje corto, es muy denso y se cae constantemente. Durante la muda, puede perder casi todo el pelaje de golpe.

Alaskan Malamute. Foto: iStock

5. Alaskan Malamute

Esta raza está diseñada para soportar temperaturas extremas, posee una doble capa gruesa que suelta una gran cantidad de pelo, sobre todo durante la muda estacional.

Las 5 razas que sueltan poco o nada de pelo

Perro de Agua. Foto: iStock

1. Perro de Agua

Con un enorme pelo rizado y lanoso cae casi al instante de crecer. Aunque necesita cortes y cepillados frecuentes, no ensucia la casa con pelo suelto. Caniche (Poodle). Foto: iStock

2. Caniche (Poodle)

Perro que puede tener tamaños toy, estándar y gigante, son de los más elegidos por quienes buscan una mascota que no pierda pelo. Su pelaje rizado lo retiene casi por completo. Bichón Frisé. Foto: iStock

3. Bichón Frisé

Con rizos similares al caniche, estos animalitos sueltan muy poco pelo, aunque requiere cuidados regulares para evitar enredos y mantener su aspecto limpio. Galgo Italiano. Foto: iStock

4. Galgo Italiano

Con un pelaje corto y fino casi no se cae. Es ideal para quienes prefieren una mascota de bajo mantenimiento en cuanto a higiene del hogar. Yorkshire Terrier. Foto: iStock

5. Yorkshire Terrier

Con un pelo es largo pero similar al cabello humano, por lo que sufre poca caída. Necesita cepillado frecuente, pero es una de las mejores opciones para personas sensibles al pelo de mascota.

SIGUE LEYENDO:

Un estudio demuestra la reacción de los perros al ver parpadear a otros

¿Diestro o zurdo? Así puedes saber cuál es la patita que más usa tu perro, según los científicos