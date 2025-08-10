Regreso a clases 2025: cómo cuidar los uniformes escolares para que duren más

Con el regreso a clases no solo viene la preocupación de los padres de familia por surtir la lista de útiles escolares, sino también por comprar los uniformes escolares, cuyos precios pueden llegar a superar los 1,000 pesos cada uno, considerando un conjunto básico de falda o pantalón, blusa o camisa y suéter.

Considerando que surtir la lista de útiles escolares puede representar un gasto similar, algo que los padres esperan es que los uniformes se mantengan en buen estado durante todo el ciclo, para no realizar de nuevo ese gasto. Aquí te compartimos algunos consejos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para cuidar las prendas del uniforme y prolongar lo más posible su vida útil.

Es importante enseñar a las niñas y niños la importancia de cuidar los uniformes, de tal manera que al llegar a casa, lo primero que deben hacer es quitárselo y colgarlo correctamente para que les dure más tiempo en buenas condiciones.

Algo que los padres esperan es que los uniformes se mantengan en buen estado durante todo el ciclo, para no realizar de nuevo ese gasto.. Foto: Cuartoscuro

Tips para comprar uniformes nuevos

Antes de comprar los uniformes de tus hijos, revisa cuidadosamente los que ya tienen. Inspecciona cuidadosamente cada prenda, si están en buenas condiciones considera que continúen usándolos durante este ciclo escolar.

Si decidiste comprar uniformes nuevos:

Revisa que las etiquetas contengan instrucciones de cuidado , que los cierres estén en buen estado, las costuras estén bien hechas y que la talla sea la adecuada para tus hijos.

contengan , que los cierres estén en buen estado, las costuras estén bien hechas y que la talla sea la adecuada para tus hijos. Elige telas de fibras naturales , de preferencia algodón , que permitan una mejor transpiración y comodidad.

, de preferencia , que permitan una mejor transpiración y comodidad. Marca las prendas del uniforme con el nombre y el grupo de tu hijo, sobre todo suéteres, chalecos, pants y chamarras, para facilitar su recuperación en caso de que se extravíen.

Elige telas de fibras naturales, de preferencia algodón, que permitan una mejor transpiración y comodidad. Foto: Cuartoscuro

Consejos para lavar los uniformes sin maltratarlos

Un problema en la ropa es que al lavarla, es posible que algunas prendas se despinten y transfieran ese color a otras. Por ello, Profeco comparte las siguientes recomendaciones:

Cuando vayas a comprar el uniforme , lleva un pedazo pequeño de tela blanca , preferentemente de algodón . Frota una parte de la pieza y, si queda un poco de color en la tela blanca, quiere decir que al lavarla se va a desteñir.

, lleva un pedazo pequeño de , preferentemente de . Frota una parte de la pieza y, si queda un poco de color en la quiere decir que al lavarla se va a desteñir. Lava la ropa blanca aparte; revisa en las etiquetas qué prendas se pueden meter a la lavadora , cuáles se lavan a mano y la temperatura recomendable del agua .

aparte; revisa en las etiquetas qué prendas se pueden meter a la , cuáles se lavan a mano y la temperatura recomendable del . Las prendas de algodón soportan el agua caliente sin afectar su tejido , pero su color no siempre resiste, por lo cual será mejor lavar con agua fría.

soportan el agua caliente sin afectar su , pero su color no siempre resiste, por lo cual será mejor con agua fría. Revisa en qué prendas no se permite el uso de productos clorados o suavizantes .

o . Para redescubrir el blanco brillante de las blusas o camisas que se han amarillado, lávalas con agua oxigenada o vinagre blanco y sumérgelas por 20 minutos , enjuaga y deja secar al sol.

de las o que se han amarillado, lávalas con o vinagre blanco y sumérgelas por , enjuaga y deja secar al sol. Si tiendes tu ropa al aire libre, recógela en cuanto se haya secado, pues el exceso de sol amarilla las prendas blancas y decolora la ropa de color.

al aire libre, recógela en cuanto se haya secado, pues el exceso de sol las prendas blancas y decolora la ropa de color. Si alguna prenda del uniforme es delicada y necesita mayor cuidado, pero quieres meterla a la lavadora , compra o elabora con tela tipo malla una bolsa para lavadora, esta ayuda a que las prendas no encojan y se conserven mejor.

y necesita mayor cuidado, pero quieres meterla a la , compra o elabora con tipo malla una bolsa para lavadora, esta ayuda a que las no encojan y se conserven mejor. Si el uniforme tiene manchas de grasa y maquillaje , lava con agua fría y a mano, pero en lugar de detergente, usa champú para cabello y cualquier jabón de barra.

, lava con y a mano, pero en lugar de detergente, usa champú para cabello y cualquier jabón de barra. Si un chicle se pega al uniforme, no trates de quitarlo de inmediato porque lo embarrarás más. De ser posible, mete la prenda al congelador o pon hielo sobre la zona afectada; lo importante es que este seque y entonces podrás retirarlo fácilmente con ayuda de un pedazo de papel de estraza.

se pega al uniforme, no trates de quitarlo de inmediato porque lo embarrarás más. De ser posible, mete la prenda al o pon hielo sobre la zona afectada; lo importante es que este seque y entonces podrás retirarlo fácilmente con ayuda de un pedazo de papel de estraza. Observa además si el uso de la plancha está indicado o no, y a qué temperatura. Elige ropa confeccionada con algodón y poliéster , esta mezcla de textiles es resistente a las arrugas.

está indicado o no, y a qué temperatura. Elige ropa confeccionada con , esta mezcla de textiles es resistente a las arrugas. Si el uniforme se arruga y quieres que quede perfectamente liso, coloca un trapo húmedo sobre la prenda. Al pasar la plancha, el vapor eliminará cualquier arruga.

Revisa en qué prendas no se permite el uso de productos clorados o suavizantes. Foto: Cuartoscuro

Así puedes cuidar los tenis y zapatos

Respecto al calzado, es importante bolearlo con frecuencia, no sólo para que luzca bien, sino para hidratar la piel y se conserve en buen estado.

con frecuencia, no sólo para que luzca bien, sino para la piel y se conserve en buen estado. Se recomienda usar tenis para practicar deporte y no a diario ni a toda hora. No es conveniente que los niños menores de cinco años los utilicen.

para practicar deporte y no a diario ni a toda hora. No es conveniente que los niños los utilicen. Cuando termine su actividad física, es importante dejar orear sus tenis para que no guarden humedad y evitar la generación de hongos.