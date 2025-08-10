Qué significado tiene que te gusten los autos ruidosos, según estudio

Las personas que son amantes de los automóviles pues disfrutan mucho del ruido que hacen los motores. Es por esto que la psicología llevó a cabo un estudio para determinar el significado de que alguien disfrute de un auto ruidoso.

Este estudio no es nada positivo para estas personas ya que el gusto a los autos ruidosos se relaciona con la psicopatía y al sadismo. Esto fue determinado por el estudio que realizó Julie Aitken Schermer, profesora de psicología y estudios de gestión y organización en la Western University en Ontario, Canadá.

¿Cuál es el significado de que a una persona le gusten los autos ruidosos?

En este estudio participaron 529 estudiantes universitarios, principalmente de la carrera de negocio. De esta muestra, 289 eran hombres, 234 mujeres y 6 más se consideraron como “otros”.

Estos autos son molestos para la mayoría.

Las preguntas que se hicieron estuvieron relacionadas con que si veían a su automóvil como una extensión de ellos mismos, si consideraban que los automóviles ruidosos son “cool” y si modificarían el sistema de escape de su automóvil para que hiciera más ruido.

A su vez también se realizó una prueba de rasgos de personalidad (Short Dark Tetrad), que se centra en aspectos oscuros, como la psicopatía, maquiavelismo, sadismo y narcisismo.

Se modifican los autos para que hagan más ruido.

En este estudio de la psicología determinó que estas personas se relacionan con la psicopatía y el sadismo. Cabe destacar que los rasgos de psicopatía hacen que estas personas sean indiferentes hacia las emociones y reacciones de los demás, e incluso disfruten de los sobresaltos que puedan causar por medio del ruido.

