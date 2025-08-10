Ni Otumba ni Aculco, el pueblo mágico cerca de la CDMX para visitar en verano con tan sólo 500 pesos

En este pueblo mágico se respira tranquilidad a través de sus calles llenas de color y sus escenarios naturales que regalan postales únicas tanto en días lluviosos como soleados. Por su cercanía con la Ciudad de México se ha convertido en un imperdible para un viaje express durante las vacaciones de verano, sobre todo para quienes buscan diversión y alejarse del ajetreo diario con un bajo presupuesto.

Se trata de Malinalco, que es uno de los pueblos mágicos del Estado de México al que es posible llegar en transporte público desde la capital del país. Su cultura, tradiciones e historia se ven reflejadas en su gastronomía, arquitectura y el trabajo de las artesanas y artesanos, del que también es posible llevar un pedacito a través de las artesanías y tejidos que se ofrecen en lugares como el taller "El Xoxopastli".

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Malinalco?

Las casonas coloniales y los pequeños templos de los siglos XV y XVII guían a los visitantes en un viaje por pasado de México, señala la Secretaría de Turismo al explicar que en este pueblo mágico se firmaron documentos valiosos para los independentistas, encabezados por José María Morelos y Pavón.

Zona arqueológica Cuauhtinchán, sitio que visitar en Malinalco. Foto: IG @malinalcopueblomagico

Uno de los sitios para visitar en Malinalco es la zona arqueológica Cuauhtinchán. Llamado localmente “el cerro de los ídolos”, significa “lugar donde se adora a Malinalxóchitl”, diosa mexica responsable de la hechicería y otras artes oscuras, hermana de Huitzilopochtli. La Parroquia y el exconvento del Divino Salvador tampoco deben de faltar en la visita a este pueblo mágico.

Malinalco es uno de los pueblos mágicos del Estado de México. Foto: IG @malinalcopueblomagico

¿Cómo llegar a Malinalco desde la CDMX?

Para quienes planean llegar a este pueblo mágico en automóvil se debe tomar la Autopista México-Toluca (MEX-15D) y luego de cruzar la caseta de La Marquesa se debe tomar la desviación hacia Santiago Tianguistengo. Después, continuar por la carretera federal 55D pasando por Tenango del Valle y Joquicingo hasta llegar a Malinalco.

Si el plan es viajar a Malinalco en transporte público, se puede tomar un autobús en la Terminal Poniente (Observatorio) que viajan directo a este pueblo mágico. El costo del boleto ronda los 160 pesos y el viaje es de casi tres horas dependiendo de la ruta, el tránsito y la compañía de autobuses.