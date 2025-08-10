Lluvia de estrellas histórica el 12 de agosto, cómo ver este fenómeno astronómico

Durante el verano ocurren diversos fenómenos astronómicos que se convierten en un verdadero espectáculo para los amantes del espacio, pero la fecha para disfrutar de la lluvia de estrellas mas impactante de todo el año es la noche del 12 al 13 de agosto por lo que hay que agendarla y buscar el mejor lugar para observarla.

A la lluvia de estrellas que se espera la noche del 12 de agosto se le conoce como las Perseidas, un espectáculo anual que son los restos de un cometa gigante que orbita el Sol, el responsable corresponde al cometa 109P/Swift-Tuttle que fue descubierto por Lewis Swift y Horace Tuttle en 1862, un objeto colosal, con un núcleo de aproximadamente 26 kilómetros de diámetro, lo que lo convierte en el objeto más grande conocido que cruza periódicamente la órbita de la Tierra.

Lo que se conoce como Perseidas son pequeños fragmentos, en su mayoría del tamaño de un grano de arena, que constituyen la "basura" dejada por el cometa en sus innumerables viajes, pero que se convierte en un fenómeno fascinante para los amantes de todo el espacio.

Otra de las cosas que hay que conocer antes de la histórica lluvia de las Perseidas es que recibe su nombre porque su radiante está en la constelación de Perseo, más específicos entre las constelaciones de Perseo, Casiopea y Camelopardalis, según indican en la Sociedad Americana de Meteoros.

Lo que se conoce como Perseidas son pequeños de un cometa que orbita la Tierra. Foto/fragmentosastronomia.ign

¿Cómo ver la lluvia de estrellas del 12 de agosto?

Este año la lluvia de estrellas que se espera podría verse amenazada por una Luna brillante que dominará el cielo durante las noches, por lo que es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones para disfrutar el espectáculo de las Perseidas de una manera más efectiva.

Para ver este espectáculo de las Perseidas en las que se tendrán hasta 75 centellas por hora en zonas despejadas se recomienda ayudarse de unos binoculares aptos para la observación astronómica, tal y como los de la denominación 10X50 para vivir una mejor experiencia, aunque hay quienes aseguran que solo es necesario el ojo humano.

Este fenomeno se espera para el 12 de agosto. Foto Freepick