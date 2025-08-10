La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX lanza alerta sobre una nueva estafa del robo del auto y la falsa asegurador

Una de las experiencias más angustiantes que puede vivir cualquier persona es el robo de su automóvil. Aunque los vehículos actuales cuentan con tecnología avanzada de seguridad, los delincuentes siguen encontrando la forma de vulnerarlos. Hoy, incluso emplean herramientas digitales sofisticadas para llevar sus delitos más lejos.

Robo de autos. Fuente: Archivo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, ha detectado una nueva táctica de fraude. Esta estafa se aprovecha del estado emocional de quienes acaban de perder su auto, con un esquema simple pero altamente efectivo.

Estafas virtuales. Fuente: Archivo

CÓMO FUNCIONA ESTA NUEVA ESTAFA

Todo comienza cuando una víctima publica en redes sociales detalles del robo: marca, color, placas del auto e información de contacto, con la esperanza de obtener ayuda. Los estafadores monitorean estas publicaciones y las usan como punto de partida para su engaño.

A partir de esa información pública, los delincuentes crean un montaje que parece auténtico. Utilizan correos con logotipos oficiales, mensajes redactados por inteligencia artificial, y llamadas telefónicas con voces generadas por IA que imitan a agentes de aseguradoras o autoridades. Alegan haber localizado el vehículo, ofrecen datos coincidentes con los que publicó la víctima y luego solicitan dinero para cubrir supuestos costos de recuperación o como recompensa. El auto, sin embargo, nunca ha sido recuperado.

El gran peligro radica en el uso de tecnología avanzada que da credibilidad a la estafa. Voces artificiales profesionales, correos bien diseñados y hasta imágenes manipuladas hacen que la historia parezca real. Ante la urgencia y el shock del momento, muchas personas transfieren dinero sin confirmar si la fuente es legítima.

Por esta razón, la SSC recomienda evitar compartir información sensible en redes sociales tras un robo, como teléfonos personales o ubicaciones exactas. Además, se debe desconfiar de cualquier intento de contacto que no provenga directamente de canales oficiales. Cualquier dato sobre el posible paradero del auto debe validarse directamente con la autoridad o la aseguradora, y jamás debe realizarse un pago sin confirmar su autenticidad.

Este tipo de fraude refleja cómo la inteligencia artificial, aunque poderosa, también puede ser utilizada con fines criminales. Ya no es exclusiva de expertos en tecnología; hoy, está al alcance de los delincuentes. Por eso es vital actuar con prudencia, especialmente en momentos de vulnerabilidad emocional.

Si fuiste contactado por personas sospechosas o crees haber sido víctima de este tipo de estafa, puedes reportarlo a la Policía Cibernética a través del correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o llamando al 55 5242 5100 ext. 5086. La línea está disponible todos los días del año.

