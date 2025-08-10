Ingeniera en alimentos, Mariana Zapién, revela si la carne cuando se pone de color café todavía es comestible

A la hora de cocinar siempre se intentamos que los alimentos estén en buen estado, y todos cuidamos de eso. Por eso, a veces, sobre la carne todos tenemos nuestros cuidados porque ningún cuidado es suficiente. Cuando hablamos de la carne, su color es uno de los primeros indicadores de su frescura, ¿o no? Esto es lo que nos cuenta la ingeniera en alimentos Mariana Zapién, al respecto.

La ciencia detrás del color café en la carne cruda

Mariana Zapién, ingeniera en alimentos y creadora de contenido en la serie “Lo que nunca te contaron de tus alimentos”, aborda un tema común en las compras diarias: ¿es seguro consumir carne cruda que ha adquirido una tonalidad café? Si, todavia es comestible. Ya que este cambio en la coloración no es un indicador de que el alimento esté en mal estado o haya sufrido un deterioro microbiano. De hecho, es un proceso completamente natural y seguro que se puede revertir.

Mariana Zapién

Según la especialista, este cambio de color se debe a un fenómeno químico natural: la oxidación de la proteína mioglobina, responsable del color en la carne. Cuando esta proteína entra en contacto con el oxígeno, adquiere ese tono característico; sin embargo, en espacios cerrados o empaques, el oxígeno disminuye y la mioglobina se transforma en meta-mioglobina, que otorga el color café.

Sin embargo, aunque resulta visualmente menos apetecible, este cambio no indica deterioro microbiológico ni pérdida de calidad, y la carne sigue siendo comestible siempre que conserve su olor y textura habituales.

Carne roja

¿Cuándo debemos tirarla?

Zapién advierte que la principal señal para saber si la carne ya no es segura para el consumo no es su color, sino su olor. Si la carne mantiene su olor fresco y su textura habitual, se puede consumir sin problema. En cambio, si la carne emite un olor desagradable, agrio o fuerte, es una clara señal de que no está en condiciones de ser consumida, independientemente de su color.

