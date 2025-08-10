Horóscopo chino semanal: estos son los animales bendecidos con éxito y prosperidad del 11 al 18 de agosto

Una nueva semana está por comenzar y no deberías perderte ningún detalle de cómo podría ser esta semana según tu signo del horóscopo chino, sacando la mayor ventaja posible al respecto. La astrología nos muestra que la energía sigue en movimiento y para algunos será el empujón que necesiten para nuevos éxitos y otros que deberán frenar, para evaluar y planear con calma.

Predicciones para esta semana

Para la astrología oriental, hay signos que van a brillar con más fuerza para atraer ese empujón económico: la Rata, la Serpiente y el Dragón. Para el resto, la recomendación es mantenerse firme, planificar bien y aprovechar los momentos de calma para fortalecer bases y evitar errores que puedan frenar el avance.

Horoscopo Chino

RATA: Buen momento para tomar decisiones que habías pospuesto y fortalecer proyectos personales. Evita la indecisión y no te dejes llevar por presiones externas.

Serpiente, uno de los grandes beneficiados

Recuerda que sólo es una guía para lo que pueda depararte la semana, sólo tú puedes hacer tu semana increíble o no. ¡Buena suerte!

