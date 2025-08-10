Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón pueden encontrar el jitomate distinto en solo 5 segundos

En esta oportunidad te traemos un nuevo acertijo visual en el que tienes que poner a prueba todo tu poder de percepción. Este desafío se ha vuelto muy popular en las redes sociales debido a que no todos pueden resolverlo.

En la siguiente imagen podrás ver a una gran cantidad de jitomate que a simple vista parecen todas iguales. Sin embargo tu tarea será usar tu agudeza visual para poder dar con aquel que es distinto.

¿Podrás encontrar el jitomate distinto?

Es importante que mires con mucho detenimiento los jitomates que se encuentran en la imagen. Este intruso está muy bien escondido y tan solo tienes 5 segundos para poder ubicarlo.

Encuentra el intruso.

Fuente: Web

Cabe mencionar que este acertijo visual se caracteriza por tener una elevada dificultad que es lo que causa mucho dolor de cabeza. Los usuarios se desesperan por encontrar el error.

Busca detenidamente.

Fuente: Canva

Aquí está la respuesta

Si lograste resolver este acertijo pues felicitaciones perteneces al poco porcentaje de las personas que lo lograron. Sin dudas tienes tu percepción muy bien entrenada.

Aquí está el intruso.

Fuente: Web

En el caso de que no lo lograras pues no hay problema aquí tienes la resolución, la diferencia es que este jitomate está mirando para el lado opuesto a los demás. Te invitamos a que sigas ejercitando tu mente con más acertijos.

SIGUE LEYENDO

El acertijo mental que hasta la IA falla: ¿Dime un nombre de hombre en español que no comparta ninguna letra con CARLOS?

Solo una mente muy inteligente puede encontrar las 3 diferencias en las imágenes en menos de 30 segundos