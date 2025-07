¿Quieres desenamorarte de un hombre casado? Psicólogos coinciden, estas son las acciones que debes tomar

Amar a alguien que no está disponible, como un hombre casado o con pareja, puede convertirse en una experiencia emocional desgastante, llena de altibajos, ilusiones e incluso culpa. Aunque muchas personas intentan justificar esta relación con frases como “él dice que no es feliz” o “está por separarse”, la psicología es clara, amar a alguien que no puede amarte libremente tiene consecuencias emocionales profundas y si quieres dejarlo, hay diferentes acciones que puedes poner en marcha para lograrlo.

Tener una relación con una persona que tiene un compromiso afectivo con alguien más puede sentirse como un amor de fantasía, aunque la realidad está muy lejos de eso, explica la psicóloga clínica Silvia Congost, autora del libro Cuando amar demasiado es depender. En sus terapias, ha detectado que muchas mujeres que se enamoran de hombres casados repiten patrones de apego inseguro y baja autoestima. “No es amor maduro. Es una necesidad disfrazada de amor”, advierte.

Desenamorarse de un hombre casado no es solo cuestión de voluntad, sino de cuidado personal, valentía y consciencia emocional. Amar no debería doler, ni vivirse en secreto. Y como lo dicen los expertos, tú mereces un amor libre, presente y disponible, así que no permiten que te den amor ni tiempo limitado.

¿Qué recomiendan los expertos para dejar a un hombre casado?

Aceptar la verdad, no la promesa

Según la terapeuta estadounidense Susan Forward, autora de Mujeres que aman demasiado, una de las claves para romper con este tipo de vínculos es ver la relación tal como es, no como podría ser. “Mientras sigas aferrada a lo que esperas que pase, bloqueas tu capacidad de actuar”, es una de las frases más contundentes que al ponerla en práctica se entiende una nueva realidad.

Aplicar contacto cero

El portal de psicología Psicoactiva y múltiples estudios sobre dependencia emocional coinciden en que lo más eficaz es cortar todo tipo de contacto, el también llamado Contacto Cero, es decir nada de conexión vía redes sociales, mensajes y encuentros disfrazados de amistad. Esto evita recaídas emocionales y permite que el cerebro comience a desengancharse.

Trabajar el autoconocimiento

Muchas veces este tipo de vínculos responde a vacíos emocionales no resueltos, por lo que es indispensable preguntarse "¿qué necesidad estoy cubriendo con esta relación? ¿Miedo al abandono? ¿Al compromiso? ¿Necesidad de validación?”. Así lo recomienda el libro como Cómo identificar a un patán.

Terapia emocional

Sin duda, uno de los mecanismos más efectivos según la psicología, diversos artículos destacan que el acompañamiento terapéutico permite procesar la pérdida, trabajar la culpa y reforzar la autoestima. No se trata solo de dejar a alguien, sino de reconstruirse. De lo contrario, aceptar ser la otra, inconscientemente te estarás diciendo que no mereces ser la única. Y eso, con el tiempo, duele más que la ruptura.

¿Por qué es importante salir de ahí?

Además del desgaste emocional, este tipo de relaciones puede generar ansiedad, aislamiento, baja autoestima e incluso depresión. En muchos casos, la relación no avanza y se mantiene en la clandestinidad durante años, robando tiempo y oportunidades de construir un amor saludable.

¿Cómo terminar una relación de amantes?

Terminar una relación de amantes puede ser emocionalmente difícil, pero también es un acto de autocuidado y dignidad personal. Los psicólogos coinciden en que cerrar este tipo de vínculo requiere valor, claridad emocional y límites firmes, ya que muchas veces hay una fuerte mezcla de apego, ilusión y dependencia.