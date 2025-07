La panadería en la CDMX en donde comprar la conchalote, el pan dulce viral en TikTok

Los mexicanos son conocidos por la creatividad al momento de llevar a cabo algún antojito para comer, por lo que esta vez el mundo entero conoce una creación que está dando mucho de qué hablar en redes sociales y que se encuentra disponible en un rincón de la CDMX y corresponde a la conchalote.

La fusión entre la tradicional concha y el elote, solo puede ser una idea mexicana y disponible en CDMX, específicamente en la alcaldía Benito Juárez, en la panadería El Volcancito, en donde el panadero Antonio Servando Correa creó una concha con cuerpo de mazorca y la nombró conchalote, postre que ahora despunta en redes sociales, específicamente en TikTok e Instagram.

Aunque puede resultar extraño este “elote” se come con café, no se le agrega chile ni del que no pica y mucho menos del que pica, es ideal para los climas de frío y se puede encontrar en diversos sabores, ya que forma parte de la variedad de pan dulce de la popular panadería El Volcancito.

Es un postre viral en CDMX Foto FB/serviantoniio

¿Dónde comprar la conchalote?

La panadería El Volcancito está ubicada en la calle Juan Escutia 463, colonia San Simón, frente al mercado de Portales y en estos días se hacen filas de los clientes que ven los videos en redes sociales y además de sorprenderse con la creatividad de los panaderos y sacar alguna sonrisa, también acuden a probar esta delicia gastronómica.

El costo de la conchalote está en 30 pesos según varias reseñas en redes sociales, en donde advierten que el pan tiene muy buen tamaño y que está acorde con el precio, además el panadero asegura que el sabor del producto es mantequilla, pero el dulce que lo adorna es lo que cambia y que le agrega ese algo diferente por lo que también hay de diversos colores.

Hay conchalotes de diversos sabores. Foto FB/serviantoniio

La popularidad de la conchalote

La conchalote no es algo nuevo, el propietario del negocio ha mencionado en diversas entrevistas que la idea surgió hace más de dos años, pero hasta ahora y gracias a las redes sociales se hizo viral y más personas acuden en busca de este alimento tan curioso, pero sobre todo delicioso

Antonio Servando Correa también ha dicho que no solo personas mexicanas acuden a su local en busca de la concha viral, ya que también son varios los extranjeros que lo visitan para probar este pan dulce y llevarse algunos de sus productos hasta sus países.