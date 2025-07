Este es el dupe del perfume de Rihanna con olor a "paraíso" viral en TikTok Shop que cuesta menos de 300 pesos

¿Alguna vez has escuchado que Rihanna huele a paraíso? Esta afirmación se ha difundido gracias a muchísimas celebridades que aseguran que la cantante desprende un aroma que te hace sentir como si estuvieras en el cielo y esto no es coincidencia, ya que la fragancia indescriptible se debe a las notas de su perfume: Love, Don't Be Shy, by Kilian.

Desde que esto se volvió tendencia, todas las chicas y mujeres tenemos un sólo propósito: oler igual de bien que Rihanna. ¿El "pero"?, que no todas podemos (o queremos) pagar un perfume que en tiendas puede llegar a costar desde 5,800 a 9,280 pesos. Y es que aceptémoslo, ¡es demasiado dinero!

La buena noticia es que la industria de los perfumes es tan amplia que nos permite conseguir olores similares, o dupes, de las fragancias originales de las marcas más exclusivas. Por supuesto, el Love, Don't Be Shy, by Kilian que usa Rihanna no es la excepción y en TikTok ya se hizo viral por una versión que huele exactamente a lo mismo, pero que es muy barato, ¡consíguelo por menos de 300 pesos!

Distintos videos de la plataforma china han viralizado un perfume de TikTok Shop que te hará dejar huella en todos lados, pues quienes tengan contacto contigo también asociarán una fragancia a cielo y paraíso que será inolvidable. Así que si quieres conseguir este dupe baratísimo, aquí te contamos todo lo que debes de saber.

¡Te enamorará al primer olfato! (Foto: TikTok y Google)

Love don't be shy by Kilian dupe | Precio

El perfume dupe del Love don't be shy by Kilian que usa Rihanna está conquistando todo TikTok, pues está muy por debajo del costo original del de marca; nos referimos al D048003 Inspirado en la fragancia ya mencionada y que normalmente tiene un costo de 329 pesos, pero que por tiempo limitado lo puedes conseguir por menos de 300 pesos.

Y es que desde TikTok Shop tiene un descuento del 15 por ciento, es decir, que te costará únicamente 279.65 pesos y si aplicas el cupón de descuento que aparece al darle clic al carrito naranja desde la app de TikTok te quedará sólo en 169.15 pesos. ¿Te animas a darle una oportunidad?

De acuerdo con los detalles de la tienda de TikTok Shop, este perfume es adictivo porque es muy dulce y se fusiona con lo sensual; además, se sabe que combina el caramelo y la flor de azahar hasta dejar un olor romántico y glorioso. Aquí más detalles de este producto viral:

Notas de Salida: Flor de azahar del naranjo

Notas de Corazón: Malvavisco, rosa y jazmín

Notas de Fondo: Caramelo, vainilla y almizcle

¿A qué huele el perfume Love don't be shy by Kilian de Rihanna?

El perfume Love Don't be Shy, Eau de Parfum para mujer promete ser emocionante e inolvidable, de ahí que muchos aseguren que huele a paraíso y a cielo; para llegar a esta fragancia se combina la dulzura con la ternura, además de la sensualidad y un toque a la naturaleza: