El licor que usaban las monjas poblanas en el siglo XIX para los chiles en nogada y no te puede faltar en tu receta

Considerado uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, los chiles en nogada no solo representan un deleite visual y culinario, sino también un pedacito de historia y tradición mexicana. Pero, más allá del espléndido platillo que vemos en las mesas repleto con nuestros colores patrios, existe un ingrediente clave que suele pasar desapercibido, aunque es fundamental para lograr ese sabor inconfundible, se trata del jerez.

El uso del jerez en la nogada no es casualidad, sino una herencia culinaria de las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, quienes en el siglo XIX empleaban ingredientes europeos para enriquecer sus creaciones. Y con septiembre a la vuelta de la esquina, más vale que estemos preparados con anticipación con todo lo que necesitamos para elaborarlos. Así que ahora lo sabes, sin jerez, la nogada simplemente no sabe igual.

Pero en caso de que no tengas jerez, puedes utilizar otros sustitutos que también aportarán un buen sabor a esta receta. Así que no te preocupes, aquí te damos otras alternativas que también son fáciles de conseguir y no dejarás de aportarle ese toque que lo hace único y perfecto.

Con septiembre a la vuelta de la esquina, más vale que estemos preparados con anticipación con todo lo que necesitamos para elaborar los chiles en nogada | Foto: Pinterest

¿Cómo se pone el jerez en los chiles en nogada?

Este licor de origen español se incorpora en la preparación de la nogada, la cremosa salsa blanca hecha a base de nuez de Castilla, y su presencia marca una diferencia notable en el resultado final. El jerez combina los sabores dulces de la nuez y la manzana con el contraste del perejil y la granada.

No solo da aroma, también equilibra lo graso de la crema y realza todos los sabores del platillo. Alrededor de una o dos cucharadas por taza de nogada son suficientes para lograr el efecto deseado, además queda una salsa con profundidad, elegancia y un sutil matiz a jerez que desaparece al contacto con el paladar.

Una o dos cucharadas de jerez por taza de nogada son suficientes | Foto: Freepik

¿Cómo sustituir el jerez en los chiles en nogada?

En caso de no contar con jerez, puedes sustituirlo por vino blanco dulce o semidulce, brandy suave, usado con moderación, vino de oporto o poco de ron dorado, si se busca un toque más cálido y especiado. Eso sí, lo importante es que el sustituto sea dulce, aromático y no demasiado invasivo, para no opacar la delicadeza de la nogada

Vino blanco dulce o semidulce

Brandy suave

Vino de oporto

Ron dorado

¿Cuánto cuesta el jerez?

El jerez es muy fácil de encontrar, puedes conseguirlo en supermercados donde el costo está entre 90 y 100 pesos de un litro. También lo hallarás en tiendas de vinos y licores, según una búsqueda realizada este 9 de julio de 2025, en tiendas como Alianza y La Europea cuesta 100 pesos. Una de las marcas más populares es Tres Coronas, por lo que es probable que sea la que encuentres en todos estos lugares.