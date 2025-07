¿Cuántas tortillas se recomienda comer al día y es bueno comerlas todos los días?

A una buena comida nunca le pueden faltar sus tortillitas recién hechas; esta es una de las frases que más escuchamos los mexicanos y al usarla hablamos por igual de las que compramos en la tortillería, como las hechas a mano, las de maíz amarillo o las de masa azul e incluso las de harina, pues cada una tiene sus propias recetas y platillos. ¿Pero te has preguntado qué tanto se recomiendan en nuestra dieta?

Probablemente la respuesta sea que no, ya que desde la infancia se nos enseña a incluirlas en nuestra dieta y al día podemos comer varias de ellas sin que si quiera nos demos cuenta, especialmente cuando no tenemos desayunos ligeros y en su lugar apostamos por tacos, enchiladas, quesadillas, burritos o un buen guiso al que no le pueden faltar las tortillas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que así como pueden tener beneficios para la salud, como es el caso de llenar nuestro organismo de energía, fibra, nutrientes y vitaminas, especialmente si hablamos de las nixtamalizadas. Pero comerlas en exceso también puede ocasionar problemas que todos queremos evitar y que van desde el subir de peso, porque son altas en sodio, calorías y grasa, eso sin mencionar que en algunas personas pueden ocasionar problemas digestivos, especialmente si hablamos de las tortillas de harina.

De todo lo anterior es que surgen dudas como qué tan recomendadas y saludables son, además de cuántas tortillas se recomienda comer al día, además de qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo si se comen todos los días, ¡y aquí te contamos todo! Para que así cuides de tu dieta y te llenes de los beneficios que tiene este alimento básico en la dieta de los mexicanos.

Las tortillas se pueden agregar por igual en el desayuno, que en la comida e incluso en la cena. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuántas tortillas está permitido comer al día?

Si eres de los que aman comer tortillas en cada una de las comidas que tiene al día, es importante que tomes en cuenta que no existe una cantidad única recomendada de ingesta de tortillas, pues mientras nutriólogos hablan de dos a cuatro piezas, la Cartera de Alimentación Saludable y Actividad Física del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) eleva la cifra hasta las siete piezas.

El IMMS explica que las porciones de comida que se deben de servir al día se dividen en el desayuno, la colación, la comida, una segunda colación y la cena, y que cada uno debe de incluir distintos tipos de alimentos. En el caso de las tortillas, se catalogan como cereales, y se pueden comer en cualquier momento del día.

Hay que recordar que las tortillas no son malas y aunque se cree que nos pueden engordar fácilmente, lo cierto es que al ingerirlas de forma balanceada se puede aumentar su ingesta y recibir todos sus beneficios. Lo anterior también depende de la edad de la persona, su talla, actividad física y necesidades.

De ahí que muchos profesionales de la salud también hablen de otros factores como que al día una persona joven adulta debe de comer hasta 7 porciones de cereales, lo que correspondería a un máximo de 7 tortillas. "Adultos de 19 a 59 años de edad con actividad física ligera o moderada pueden consumir siete porciones de cereales", dicen las Guías Alimentarias y de Actividad Física en Contexto de Sobrepeso y Obesidad en la Población Mexicana. ¿Se te antojan? (Foto: Cuartoscuro)

Cabe destacar que los expertos tienen opiniones variadas sobre este alimento, incluyéndolo en todas sus formas, pues incluso nutriólogos señalan que lo ideal es comer de dos a cuatro tortillas al día; como conclusión, debes de tener en cuenta que cada cuerpo es diferente y sus necesidades también lo son.

Así que si estás sano y haces ejercicio de forma frecuente, no debería haber problema si consumes hasta 7 tortillas al día. Pero te recordamos que esta información pese a estar sustentada científicamente, no sustituye una valoración médica con un doctor o nutriólogo que te ayuden a determinar qué es lo que tu cuerpo verdaderamente necesita; recuerda que las tortillas tienen sodio y grasas que quizás no sean las adecuadas para ti si las comes en exceso.

Pero más allá de esta medida, también es importante destacar que en la comida también se deben de incluir grupos de otros alimentos que según el IMSS, son:

2 porciones de verduras

3 porciones de cereales

1 porción de leguminosas

2 porciones de alimentos de origen animal

2 porciones de grasa

Aunque una buena alimentación en la que aseguramos que todos los alimentos están balanceados para ser saludables, el papel de la tortilla también se puede tener, por ejemplo en el desayuno, pero sólo con dos piezas de maíz. Un ejemplo que comparte el IMSS sobre lo anterior es agregar dos huevos en salsa verde con una taza de nopales, además de fruta fresca como la papaya y un un yogur natural.

¿Qué pasa si como tortillas todos los días?

Los expertos en salud aseguran que las tortillas de maíz nixtamalizado son una excelente fuente de nutrientes para nuestra salud y que aunque se le ha satanizado supuestamente por engordar, lo cierto es que nos aporta desde energía para todo el día, hasta fibra para mejorar la digestión.

Aquí algunos de los beneficios de este alimento sagrado en la dieta de los mexicanos: