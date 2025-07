Ni Hércules ni Blancanieves: el cosplay que reaviva el pedido de un live-action de Atlantis

Tras el fracaso de taquilla de ‘Blancanieves’, Disney se replantea una contundente estrategia para sus remakes live-action. Proyectos como ‘Enredados’ podrían cancelarse, y otros, como ‘Hércules’, están en proceso de reescritura. En medio de esta pausa creativa, los fans no dejan de insistir en una película que aún no ha tenido su adaptación en acción real: ‘Atlantis: El imperio perdido’.

Su versión animada fue lanzada en 2001, Atlantis fue una apuesta ambiciosa con un presupuesto de 120 millones de dólares, pero solo logró 186 millones en taquilla mundial. Pese a que en su momento no fue un éxito rotundo, con el paso del tiempo se convirtió en uno de los mayores clásicos de culto de Disney, con una base de fans que sigue creciendo gracias al streaming y las redes sociales.

El cosplay que puso en el mapa a ‘Atlantis’

Uno de los personajes más recordados de la película de Disney es Kida Nedakh, la guerrera atlante que termina gobernando el imperio perdido. Su fuerza, espiritualidad y diseño visual único la convirtieron en un ícono para muchos, y ahora, la artista Aliya Will la trae de vuelta a la conversación pública con un cosplay impecable.

El diseño de Will recrea con precisión el atuendo que Kida utiliza en la famosa escena submarina junto a Milo Thatch. Además tiene detalles cuidados en maquillaje, vestuario y ambientación, pero su trabajo demuestra no solo el amor por el personaje, sino también el potencial cinematográfico de un live-action de Atlantis. En tiempos donde Disney reestructura sus producciones tras fracasos como Wish y Peter Pan & Wendy, apostar por un título como Atlantis podría ser un acierto inesperado.

Lo cierto es que la historia posee todos los elementos que el público actual valora: una heroína compleja, una civilización avanzada, aventura, y una estética retro-futurista con gran atractivo visual. Hay que decir que, por el momento, no hay noticias oficiales sobre un remake de ‘Atlantis’. Sin embargo, ejemplos como el de Aliya Will y el interés sostenido de la comunidad demuestran que el clásico no ha sido olvidado por los fans de las películas animadas.

