El parque ecológico dentro de la CDMX donde podrás rentar cabañas en medio del bosque

Si te quieres desconectar del caos citadinos pero sin salir de la ciudad, en plena capital mexicana hay un parque ecológico donde podrás rentar cabañas en medio del bosque. Este paraíso natural es poco conocido pero una vez que lo conozcas querrás repetir el paseo, se trata de el Parque Nacional Los Dinamos, un inmenso bosque al sur de la capital, exactamente en la alcaldía Magdalena Contreras, el único río vivo de la ciudad. Haz plan, y considera esto antes de ir.

El Parque Nacional Los Dinamos mezcla el canto de las aves, el sonido del río y el crujir de los pinos, en un ambiente que parece sacado de otra dimensión. Este lugar tiene una historia importante que impacta en la ciudad de México, el parque toma su nombre de los antiguos dinamos hidroeléctricos que generaban electricidad a partir del cauce del río. Aún es posible ver vestigios de esa historia entre las montañas cubiertas de neblina y árboles centenarios.

Más allá del paisaje, Los Dinamos ofrece algo que no encuentras en otros lados, una experiencia real de naturaleza dentro de la ciudad. Muchos visitantes aseguran que el bosque tiene una energía especial, ideal para meditar, recargar energía o simplemente respirar en paz.

Los Dinamos ofrece algo que no encuentras en otros lados, una experiencia real de naturaleza dentro de la ciudad | Foto: Google Maps

¿Cuánto cuesta la renta de cabañas en Los Dinamos?

Por el costo de entrada a Los Dinamos ni te preocupes, el acceso es gratuito pero muy es importante que consideres otros aspectos, en caso de que lleves auto deberás pagar un aproximado de 35 pesos por el estacionamiento. En cuanto a las cabañas suelen tener una renta de aproximadamente de 600 y mil 500 el día, te sugerimos reservar desde tu llegada con uno de los propietarios para que alcances tu favorita.

Algo que también debes considerar es llevar ropa cómoda y abrigada, sobre todo si te quedas a dormir, ya que por las noches suele bajar la temperatura, también lleva calzado antiderrapante, agua, y algo de comer si piensas explorar más allá de las primeras zonas. También se recomienda llegar temprano, especialmente los fines de semana, y evitar zonas solitarias si se va sin compañía.

Las cabañas suelen tener una renta de aproximadamente 600 y mil 500 el día | Foto: Google Maps

¿Qué ver y qué hacer en el Parque Nacional Los Dinamos

Dividido en cuatro secciones, Los Dinamos ofrece actividades para todos los gustos y edades; desde caminatas familiares y picnics hasta rutas de senderismo, ciclismo de montaña, rappel y paseos a caballo. El bosque está dividido en cuatro Dinamos, el Primer Dinamo es el más accesible y concurrido, con zonas de comida típica, renta de cuatrimotos y juegos para niños. Más arriba, el Cuarto Dinamo se convierte en un santuario silvestre para quienes buscan silencio, aire puro y conexión espiritual.

¿Dónde se ubican Los Dinamos?

Puedes llegar al Parque de Los Dinamos en auto o transporte público desde el Metro Miguel Ángel de Quevedo o Taxqueña, con transbordo a combi o taxi local hacia Magdalena Contreras. El horario recomendado para visitar es de 8:00 am a 4:00 pm. Lleva dinero en efectivo porque muchos lugares no aceptan pago con tarjeta y algo super importante, aquí no hay WiFi, y la conexión de datos móviles suele ser escasa.

El horario recomendado para visitar e 8:00 am a 4:00 pm | Foto: Google Maps

La seguridad durante el día es buena, pero como todo bosque extenso, hay áreas más aisladas donde lo mejor es ir en grupo. Te sugerimos visitar este increíble lugar entre junio y septiembre, cuando la vegetación está en su punto más verde, aunque también es la temporada más lodosa.