¿Cuál es la mejor hora para aplicarse bloqueador solar?

Desde niños nos enseñan que el bloqueador solar es una parte esencial de nuestra rutina de skin care, pues este producto nos permite proteger nuestra piel de los rayos UV del Sol no sólo para evitar quemaduras, enrojecimiento o irritación, sino que también nos protege de diversos factores presentes en el ambiente que nos pueden causar daño, o bien, para prevenir enfermedades de importancia como el cáncer.

Sin embargo, cuando nos dicen que debemos de aplicar el bloqueador solar todos los días por las mañanas y al menos 15 minutos antes de salir de casa, sobre todo si ya estaremos expuestos al Sol, quedan muchas dudas por resolver y que además ocasionan que no protejamos del todo la piel de nuestro rostro, brazos o piernas. Si alguna vez te has preguntado a qué hora debes aplicarte el bloqueador, cada cuánto retocarlo, hasta qué parte del día usarlo y cuándo sí y cuándo no debes usarlo, ¡aquí te contamos!

Antes de cualquier cosa, debes de saber que los dermatólogos recomiendan que empecemos por lo más importante, es decir, cuál es le mejor tipo de protector solar y sobre ello, afirman que más allá de la marca, siempre hay que verificar que la protección SPF sea de al menos 30, tanto para los rayos ultravioleta (UVA) como los ultravioleta B (UVB), pues esto ayudará a que tu piel esté completamente protegida. En cuanto a las zonas donde deberás de aplicarlo, destacan:

Cara

Cuello

Espalda

Brazos

Piernas

Zonas más expuestas al sol.

¿Hasta qué hora te colocas el bloqueador solar? (Foto: Pexels)

¿A qué hora se debe aplicar el bloqueador solar?

El mejor momento del día para aplicar el bloqueador solar es antes de salir de casa y siempre colocarlo en el cutis o en las zonas del cuerpo más expuestas al Sol cuando realizas tu rutina de skin care. Es importante que este producto se aplique todos los días, ya que actualmente muchos bloqueadores no únicamente nos protegen del Sol, sino también de otros factores como:

Agresiones medioambientales

Contaminación

Problemas cutáneos

Más allá de la hora ideal para aplicar el bloqueador solar, también se deben de considerar otros aspectos importantes como:

Limpiar la piel. Antes de aplicarte cualquier producto, asegúrate que tu piel esté limpia para así lograr una mejor absorción de los productos y sus ingredientes.

Antes de aplicarte cualquier producto, asegúrate que tu piel esté limpia para así lograr una mejor absorción de los productos y sus ingredientes. Aplica un tonificador .

. Continúa con el sérum .

. Aplica cremas y contornos de ojos.

y contornos de ojos. En el resto del cutis aplica una buena crema hidratante.

Ahora sí, llegó el momento de aplicar el bloqueador solar.

Si usas maquillaje, es importante que tomes en cuenta que siempre se coloca después del bloqueador solar.

¿Hasta qué hora usar protector solar?

Un error común que cometen algunas personas es únicamente aplicar el bloqueador solar únicamente por las mañanas antes de salir de casa, olvidándose de las reaplicaciones, pero si tienes dudas de hasta qué hora debes de usar este producto tienes que saber que muchos recomiendan usarlo hasta que cae la noche, mientras que otros aseguran que lo ideal es dejarlo de usar tras el atardecer, es decir, cuando los rayos del Sol son menos fuertes.

De acuerdo con la doctora Gloria Nayeli Vega Hernández, la primera aplicación siempre se debe de hacer durante la rutina de cuidado de la piel por las mañanas, mientras que, " dependiendo del uso horario yo te recomiendo que reapliques hasta mínimo las 5 pm", destacó en un mensaje en Doctoralia. Como detalles extras agrega:

Reaplicar el bloqueador solar cada dos o cuatro horas; cada dos si tus actividades son al aire libre y cada cuatro si son en interiores.

el bloqueador solar cada dos o cuatro horas; cada dos si tus actividades son al aire libre y cada cuatro si son en interiores. No es necesario lavar la cara antes de la reaplicación.

antes de la reaplicación. Si estás en la playa es fundamental volverlo a aplicar después de nadar en el mar o la alberca y después de secarse con una toalla.

Por su parte, la doctora Leire Barrutia compartió en un TikTok que la hora de dejar de utilizar protección solar, "será variable en función de dónde te encuentres", y para determinarla hay que recurrir al índice ultravioleta, "que es la forma más objetiva de medir la potencia de la radiación ultravioleta del Sol en la localización en la que estemos", y que puedes consultar desde tu celular.