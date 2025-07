Tarot semanal: Leo y Cáncer recibirán abundancia antes del 11 de julio, según Mhoni Vidente

Esta semana el tarot se alinea con los astros para revelarte señales poderosas que marcarán tu destino. Ya sea en el amor, el dinero o la salud, cada carta tiene un mensaje especial para tu signo. Prepárate para recibir guía espiritual, tomar decisiones clave y aprovechar los días de suerte que se acercan.

Las cartas del tarot tiene un mensaje para ti

Aries

El As de Oros te impulsa a tomar decisiones que te lleven al éxito. No dudes de ti: el triunfo está en tus manos. Arregla asuntos legales, pues saldrán a tu favor. Cuida tu presión arterial y migrañas. Semana de energía positiva; sé más ordenado y no tomes las críticas personales. Viajes laborales, propuestas amorosas serias y pagos pendientes que se resuelven. El tarot indica que contarás con ayuda espiritual.

Tu mejor día: 13 de junio.

Números: 16, 19, 28. Colores: amarillo y rojo.

Compatibles: Libra, Sagitario, Capricornio.

Tauro

La carta del Loco anuncia fuerza mental elevada. Tus pensamientos se pueden hacer realidad, así que mantenlos positivos. Cuidado con decisiones impulsivas. Tu punto débil es la espalda baja. Retomas proyectos de vida y visitas a un familiar enfermo. Atención con tu celular. Cambios laborales y un examen importante se aproximan. Es tiempo de conectarte espiritualmente y cultivar tu paz interior.

Días de suerte en la lotería. Números: 09, 12, 25.

Colores: blanco y naranja.

Compatibles: Géminis, Virgo, Piscis.

Géminis

El Mago potencia tu cumpleaños: pon perfume, estrena ropa y atrae riqueza. Cambios positivos en tu empleo. Sé claro con tus metas. Renovación en el hogar y semana de pasiones intensas. Reencuentros con amistades del pasado y propuestas de viaje. Libérate de cargas emocionales para avanzar.

Mejor día: martes.

Números: 18, 29, 40.

Colores: azul y blanco.

Piel y cabello sensibles.

Compatibles: Libra, Acuario, Aries.

Cáncer

La Torre indica que debes dejar ir lo que no te aporta. No temas buscar tu felicidad. Reorganiza tus gastos.. Invitaciones sociales, mudanza al extranjero y cuidado del sistema nervioso con ejercicio. Refuerza tu autoestima. Sal de tu zona de confort y atrévete a vivir nuevas aventuras.

Números: 02, 04, 15.

Colores: verde y amarillo.

Estrés y depresión son tu punto débil.

Compatibles: Piscis, Sagitario, Escorpio

Leo

El Mundo te impulsa a actuar. Es momento de seguir tus planes. Continúa con buena alimentación y cuida tu circulo cercano. Cuida garganta y pulmones. Reconocimiento profesional. Amor: precaución con traiciones. Dialoga antes de terminar algo. El tarot indica que lograrás un puesto de jerarquía si te enfocas.

Mejor día: jueves.

Números: 08, 25, 66.

Colores: amarillo y rojo.

Virgo

La Estrella te rodea de suerte. Evita gastos innecesarios. Tu punto débil: cuello y espalda alta. Propuesta de negocio, mentiras en tu entorno y ex pareja que vuelve. Nuevas oportunidades, madurez y mudanzas. Fluye, perdona y ten paciencia. El universo conspira a tu favor.

Números: 06, 11, 23.

Colores: azul y rojo.

Compatibles: Capricornio, Tauro, Géminis

Ponte en contacto con tu interior para que te guíe hacia donde está tu felicidad. Foto: Freepik

Libra

El Diablo te llama a ser cauteloso con inversiones y trámites. Mejor día: viernes. Conflictos familiares: evita dramatizar. Considera esa cirugía y fortalece tu formación. Invitaciones a viajar y trámites migratorios. Aléjate de amores tóxicos o personas con energía negativa.

Números: 01, 03, 15.

Colores: rojo y amarillo.

Cuida pies y tobillos.

Escorpio

La Rueda de la Fortuna trae cambios positivos. Deja actitudes negativas. Considera mudarte. Dinero extra, cirugía estética y renovación de emociones. Evita chismes, concéntrate en estudios y mantente alerta en viajes.

Números: 07, 13, 32.

Colores: verde y blanco.

Cuida tu alimentación y sistema digestivo.

Compatibles: Piscis, Aries, Cáncer.

Sagitario

El Carruaje abre oportunidades laborales. Postúlate a nuevos cargos. Cuida asuntos legales. Tiempo para formación profesional. Buen momento para cambiar de país, evitar envidias y apostar a la suerte. Propuesta amorosa y te regalan una mascota.

Mejor día: jueves.

Números: 17, 20, 21.

Colores: verde y naranja.

Compatibles: Virgo, Leo, Aries.

Capricornio

El Sol te impulsa a brillar. No dejes que otros opaquen tu luz. Viaje familiar en puerta. Cuidado con infecciones de piel y garganta. Rompe cadenas del pasado y renueva tu vida. Controla el temperamento y sigue tu intuición. Termina pendientes. Posibilidad de comprar coche o moto.

Mejor día: viernes 13 de junio.

Números: 05, 10, 27.

Colores: azul y rojo.

Compatibles: Aries, Tauro, Escorpio.

Acuario

El Emperador anuncia abundancia. Di sí a nuevas oportunidades. Mejor día: martes. Cuida tu salud y evita discusiones familiares. Semana de retos importantes. Confía en ti, mantén la fe y avanza. Reflexiona sobre tu carácter y prepárate para un nuevo negocio.

Números: 23, 31, 40.

Colores: verde y blanco.

Libérate de miedos mentales.

Propuesta amorosa de Tauro, Géminis o Libra.

Piscis

La Fuerza y la Luna te animan a vivir con felicidad. Sigue tu dieta, ve al dentista y sonríe. Invoca al Arcángel Miguel para protección espiritual. Recibes un regalo especial. Nuevas relaciones y ascensos laborales. Semana para reinventarte, viajar por trabajo y recibir ingresos inesperados. Cuida tu privacidad económica. Cambios de estilo en puerta.

Mejor día: jueves.

Colores: verde y amarillo.

Números: 24, 48, 75.

Te puede interesar: Horóscopo completo des mes de julio