La Güera de las Estrellas EN VIVO: ¿Qué debo hacer durante el Portal 7/7 y cómo afectará a los signos?

Hoy es un día de lo más especial, pues al tratarse del día número siete del séptimo mes del año, ¡se abre el Portal 7/7!, uno de los más poderosos del 2025 y que no hay que desaprovechar. Si todavía no has usado la magia y energía de este lunes, llegó el momento de hacerlo pero de la mano de La Güera de las Estrellas.

Y es que la psíquica de México nos acompaña este lunes 7 de julio completamente en vivo a través de los canales de YouTube y TikTok del Heraldo de México para contarnos todo sobre lo especial que es esta fecha. Además de explicarnos este portal, la experta en astros nos revelará los mejores rituales para activar este portal, qué debo hacer y evitar hoy, además de cómo afectará a los signos del zodiaco.

Tienes prohibido perderte todo lo que La Güera de las Estrellas tiene por contarnos este lunes, ya que también nos contará lo que la numerología dice sobre una fecha como la de hoy. Además, para cerrar con el programa especial de hoy nos contará qué hacer si sentimos que somos víctimas de brujería en lo económico.

¿Qué es el Portal 7/7?

El Portal 7/7 nos ayuda a la reconexión y la reconciliación, pero especialmente para reconciliarnos con las cuesti8ones económicas y financieras. Este día es muy importante para activar todo lo anterior y más: