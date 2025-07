Dermatólogo revela los ERRORES más comunes para cuidar nuestra piel en verano y no sólo es olvidar aplicar el bloqueador solar

Si durante las vacaciones de verano piensas viajar a la playa para desconectarte del estrés, de los problemas del trabajo y así tener un momento de relajación, es muy importante que tomes nota de lo cuidados que debes de tener con tu piel, ya que errores comunes pueden arruinarte la vacación con quemaduras, manchas, enrojecimientos y en algunos casos, ¡hasta brotes de acné!

Es común pensar que durante el verano únicamente basta con colocarnos bloqueador solar en la cara, cuello, brazos y otras zonas del cuerpo que queden muy expuestas al sol, por lo que cuando viajamos a la playa repetimos este error sin considerar que la exposición es todavía mayor ante las prendas ligeras o la falta de capas de ropa al llevar un traje de baño y además estar horas en la alberca o en el mar.

Afortunadamente la ciencia siempre tiene respuestas para que nos mantengamos sanos y podamos disfrutar de la temporada de vacaciones de verano, no importa si nos quedamos en casa, si salimos de vacaciones o incluso si únicamente tenemos un viaje corto de un par de días. Así que toma nota de las recomendaciones que hace un dermatólogo para que no cometas errores, pues no basta con únicamente aplicarte protector solar antes de salir de casa o de hotel.

De acuerdo con el doctor Miguel Recio, dermatólogo de la Clínica ABDerma, no sólo debemos prestarle atención a los rayos UV del Sol, pues existen muchos factores durante el verano que pueden dañar la salud de nuestra piel. Un claro ejemplo es el sudor que liberamos ante el calor, pero cuando hablamos de viajes a destinos turísticos todo aumenta con el cloro de las albercas, la salinidad del mar y hasta del aire acondicionado que usamos para mantenernos frescos.

Te contamos todo lo que debes de saber. (Foto: ChatGPT)

Según lo que Miguel Recio contó a El Diario, todo lo anterior en conjunto pueden ocasionar problemas en la piel, por ejemplo al ocasionar resequedad, irritación, enrojecimiento, manchas y hasta quemaduras, y todo esto por las alteraciones en el equilibrio que tiene el órgano más grande de nuestro cuerpo. ¡Y no hablar de los posibles piquetes de mosquitos o abejas!

La buena noticia es que siempre se pueden evitar estos y otros daños, por ejemplo los brotes de acné o de reacciones alérgicas y aquí te contamos algunas de ellas. ¡Así que a partir de hoy deja de únicamente recurrir al bloqueador solar!, ya que puedes protegerte a ti y a tu familia de muchas otras formas.

¿Qué cuidados de la piel son mejores para el verano?

Expertos en salud, principalmente dermatólogos coinciden en que durante el verano debemos de extremar medidas con nuestra piel para protegerla al máximo y las recomendaciones que estás por ver aplican para personas de todas las edades; sin embargo, te recomendamos que consultes con un profesional de la salud que te oriente, ya que existen muchos tipos de pieles y los cuidados también son diferentes, especialmente en bebés y niños, adultos mayores y pacientes con afecciones en la piel.

Aquí te compartimos una guía básica de todo lo que debes de tener en cuenta para prevenir daños o enfermedades graves como el cáncer de piel, y pagar una fortuna en los tratamientos. ¡No lo dejes todo en manos del bloqueador solar!, y sigue los consejos de los Hospitales Pascual y del dermatólogo Miguel Recio:

Hidrata la piel. Durante el verano los dermatólogos recomiendan aplicar constantemente cremas hidratantes con ingredientes como el Aloe Vera que protejan la piel.

Durante el verano los dermatólogos recomiendan aplicar constantemente cremas hidratantes con ingredientes como el Aloe Vera que protejan la piel. Hidrata tus labios. La piel no es la única que necesita de un bloqueador solar y de ahí que la recomendación sea también usar bálsamos labiales con SPF.

La piel no es la única que necesita de un bloqueador solar y de ahí que la recomendación sea también usar bálsamos labiales con SPF. No tomes duchas demasiado largas ni con agua muy caliente. Apuesta por regaderazos cortos y con agua tibia para calmar el ardor y otras molestias en la piel, y si puedes no te bañes todos los días para no retirar los aceites naturales que produce tu cuerpo y te ayudan a cuidar de tu piel.

Apuesta por regaderazos cortos y con agua tibia para calmar el ardor y otras molestias en la piel, y si puedes no te bañes todos los días para no retirar los aceites naturales que produce tu cuerpo y te ayudan a cuidar de tu piel. Evita las exfoliaciones. Esto puede obstruir los poros y alterar la barrera cutánea, volviendo así tu piel todavía más sensible.

Esto puede obstruir los poros y alterar la barrera cutánea, volviendo así tu piel todavía más sensible. Bebe mucha agua. Mantenerte bien hidratado no sólo te puede ayudar a prevenir un golpe de calor, sino también a que tu piel esté correctamente hidratada desde el interior.

Mantenerte bien hidratado no sólo te puede ayudar a prevenir un golpe de calor, sino también a que tu piel esté correctamente hidratada desde el interior. Evita vestir con ropa negra. Se sabe que este color absorbe más rayos UV, por lo que la recomendación es que apuestes por prendas de colores claros y prendas ligeras de algodón que ayuden a mantenerte fresco.

Se sabe que este color absorbe más rayos UV, por lo que la recomendación es que apuestes por prendas de colores claros y prendas ligeras de algodón que ayuden a mantenerte fresco. No te expongas al Sol. Aunque en la playa muchos solo quieren asolearse, lo cierto es que esto es dañino para la piel, así que si lo haces, asegúrate de evitar los horarios en donde hay mayor exposición a los rayos UV, es decir, de las 12:00 a las 16:00 horas.

Evita exponerte al Sol en el horario donde más fuertes son los rayos UV. (Foto: Pexels)

Evita la azúcar y cuida tu dieta. Dermatólogos y nutriólogos coinciden en que la alimentación saludable y balanceada te puede ayudar a estar hidratado, pero también si ingieres alimentos sin azúcar y ricos en antioxidantes te pueden ayudar al cuidado de la piel al proteger las células del daño de los radicales libres.

Dermatólogos y nutriólogos coinciden en que la alimentación saludable y balanceada te puede ayudar a estar hidratado, pero también si ingieres alimentos sin azúcar y ricos en antioxidantes te pueden ayudar al cuidado de la piel al proteger las células del daño de los radicales libres. Usa productos hipoalergénicos. Estos son especialmente para las personas que tienen la piel sensible.

¿Cuál es el mejor bloqueador solar, según dermatólogos?

El mejor bloqueador solar que puedes utilizar durante el verano es aquel con una protección solar (SPF) de 30 para arriba; éste deberás aplicarlo de forma generosa y al menos cada 15 minutos antes de la exposición solar en las zonas del cuerpo más expuestas al sol, según explican los expertos de los Hospitales Pascuales. Asimismo, los retoques no deben de ser mayores a dos horas, especialmente si estás en la playa.