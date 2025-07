Crianza respetuosa: entre el amor consciente y los desafíos cotidianos

Hace unos días me topé con un video donde un pequeño de no más de dos años quería deslizarse por una resbaladilla trepado en su triciclo (todo esto sucedía en el contexto de una casa de juguete dentro de la habitación del menor) al tiempo que la madre le advertía que se lastimaría si lo hacía; no obstante, el pequeño seguía aferrado a querer intentarlo, ante lo cual la madre seguía insistiendo que no lo hiciera, pero el infante a su corta edad y sin advertir el peligro persistió… siendo el resultado el que se veía advertir.

Más allá del resultado del video, me adentré a los comentarios que lo acompañaban y uno en particular señalaba que dentro de la crianza respetuosa la madre tendría que ser empática y más que advertirle debía hacerle entender lo que podría pasar, lo cual me hizo cuestionarme si este método de crianza amerita ciertas excepciones o no, ante los desafíos cotidianos.

¿Qué es la crianza respetuosa?

Este enfoque reconoce al niño como un ser completo, con emociones, necesidades y derechos que merecen ser escuchados y validados. A diferencia de modelos autoritarios, que se centran en la obediencia, o permisivos, que evitan los límites, la crianza respetuosa propone una relación equilibrada: firme pero afectuosa, empática pero clara, libre pero con estructura.

Numerosos estudios han demostrado que los niños criados bajo este modelo desarrollan una mayor autoestima, habilidades sociales más sólidas, mejor autorregulación emocional y vínculos más seguros. Además, aprenden a resolver conflictos de forma no violenta y a comunicarse de manera asertiva, lo que les da herramientas para enfrentar el mundo desde la conexión y no desde el miedo.

Sin embargo, no es un camino libre de desafíos.

Criar con respeto implica un trabajo interno constante. En principio y como padres nos obliga a revisar nuestras propias heridas de infancia, a contener nuestras reacciones automáticas y a mantener la calma incluso en medio del caos. Exige tiempo, paciencia, coherencia y un gran compromiso emocional. No siempre es fácil poner límites sin caer en gritos, o escuchar sin invalidar cuando el cansancio pesa.

Además, muchas veces este estilo de crianza convive con contextos familiares, culturales o escolares que no lo comprenden, y eso puede generar juicios, culpas o dudas. Escuchar frases como “te manipula”, “te ve la cara”, “te faltan castigos” puede minar la confianza de madres y padres que están haciendo su mayor esfuerzo por criar con consciencia.

Y aunque los principios de la crianza respetuosa son valiosos y transformadores, no todo puede resolverse únicamente desde este enfoque. Hay situaciones que requieren intervenciones más amplias: apoyo psicológico, orientación familiar, atención médica, redes de acompañamiento y, sobre todo, límites claros y firmes cuando la seguridad física o emocional está en juego. La crianza respetuosa no significa decir que sí a todo, ni evitar el conflicto a toda costa, sino saber cuándo es necesario intervenir con firmeza, aunque sea incómodo.

La crianza respetuosa no es un manual perfecto ni una fórmula garantizada. Es una práctica diaria, imperfecta, que parte del amor profundo por nuestros hijos y del deseo de construir con ellos una relación basada en el respeto mutuo. No se trata de criar niños obedientes, sino de formar personas íntegras, autónomas y emocionalmente saludables.